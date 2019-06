Otro episodio similar a los que se reflejan en la película "Relatos Salvajes" tuvo lugar en una calle de la localidad bonaerense de Villa Lynch, en el partido de San Martín cuando un hombre de 55 años que circulaba con su auto fue increpado brutalmente por la conductora de otro vehículo luego que esta lo chocara.



Ante el seguimiento de la víctima para registrar la patente, la mujer se bajó, lo insultó y le rompió su auto con un martillo. La violenta agresión fue registrada por el celular de la víctima. "Pensé que me iba a matar, esta mujer tiene que estar presa", dijo el afectado a cronica.com.ar.

El hecho se registró cuando Federico, de 55 años, terminó su jornada laboral y estaba yendo a su casa a bordo de su auto. En esos momentos, a la altura de la calle Rosales al 4000, del citado partido, advirtió un pozo en medio de la calzada y bajó la velocidad para poder pasar por el lugar sin romper el auto.



Sin sospecharlo, su estrategia de prevención, generó la locura de una mujer, identificada como Lucía, que manejaba el auto que venía detrás y que sin importarle el estado del asfalto le pasó por al lado a toda velocidad y, así, lo chocó brutalmente. "Si no me movía, impactaba contra mi vehículo nuevamente. Estaba fuera de sí", dijo la víctima a cronica.com.ar.

Así quedó el auto tras ser embestido por el de la agresora.

LEÉ TAMBIÉN: "Relato salvaje" entre tachero y conductor en Villa Urquiza

Tras el ataque, el hombre siguió a la agresora durante una cuadra para pedirle los datos de su vehículo y poder cobrar el seguro de los daños.



Una vez pegado al auto de la mujer, la conductora frenó de golpe y bajó de su vehículo con un martillo en la mano. "Agarré mi celular y grabé el episodio por si llegaba a pasar a mayores, necesitaba tener un archivo para probar mi inocencia", recordó el afectado.

En tanto, la víctima aclaró que "la mujer estaba fuera de control. Se acercó y, sin mediar palabra, me rompió el espejo retrovisor con un martillo. Sentí mucho miedo, estaba muy nervioso. Lo que más me preocupó es que mi ventanilla estaba baja, pensé que me iba a matar. Es más, cuando la vi, lo primero que le pedí es que no me golpee".

"Me increpó por circular a 20 kilómetros, intenté explicarle que la calle estaba rota pero no me dejó. Ella siguió gritando, me insultó y me destrozó el capó con otro martillazo. Luego, se subió al auto y se escapó en contramano", manifestó Federico.

El segundo martillazo impactó contra el capó del auto.

LEÉ TAMBIÉN: En ataque de furia, pateó y rayó un auto que bloqueaba su entrada al garage

En el archivo difundido por la víctima se escucha cómo la mujer dice: "¿Qué te pasa que me sacás fotos? Si ibas a 20 kilómetros y yo puedo ir a 40, vos te tenés que correr así yo paso. Si vos vas a 20, te corrés para que yo pase, pedazo de p...". En tanto, el hombre respondió: "te voy a hacer una demanda".

Luego del ataque, el hombre se dirigió a la garita policial más cercana, situada en avenida Segurola y General Paz, donde dejó asentada su denuncia. Sin embargo, aún no se tomó ninguna medida contra la acusada.

Por último, el hijo Federico, Franco, de 28 años, manifestó: "Mi papá quedó asustado. Él no quería hacer la denuncia, yo lo ayudé. Fue una situación muy fuerte, él le pidió por favor a la mujer que no le pegue. No puede andar así por la calle, esta señora va a provocar un accidente".

Impantantes imágenes