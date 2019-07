Gerónimo Ferreyra de 57 años salió de su casa, el pasado sábado por la tarde, en una bicicleta playera para hacer compras en el almacén de su barrio, en la localidad de Trujui, partido bonaerense de Moreno, cuando un hombre de nacionalidad paraguaya que manejaba alcoholizado lo atropelló.



En ese momento, los vecinos que presenciaron el trágico hecho, le exigieron que lo llevara a un hospital debido a las serias lesiones que presentaba. Ante los hechos, el conductor del auto subió a Ferreyra a su vehículo pero tardó 14 horas en llegar al nosocomio.



Cuando la familia del ciclista se enteró de la tragedia, de inmediato recorrió todos los hospitales de la zona sin obtener respuestas. En tanto, recién pudo dar con Gerónimo en la mañana de este domingo, a las 8, cuando lo encontraron muerto dentro del mismo auto que lo atropelló y a tres cuadras de un hospital.



En diálogo exclusivo con cronica.com.ar, Celeste, una de las hijas de la víctima, denunció todo el calvario que vivieron: "Me enteré por una llamada telefónica. Cuando llegué al lugar mi papá ya no estaba y patrulleros me dijeron que ya se lo habían llevado. Lo buscamos, recorrimos el Hospital de Moreno, de San Miguel y otros de José C. Paz, pero en todos nos decían que no había llegado ningún masculino accidentado de esa forma".



En el auto implicado, marca Citroen Picasso y de color azul, iban cinco personas que según informaron los testigos, se encontraban también en estado de ebriedad, incluyendo al conductor. Al momento del choque, que ocurrió alrededor de las 18, los vecinos asistieron a Ferreyra y le pidieron a la persona que manejaba que lo llevara con urgencia al hospital más cercano. Las otras cuatro personas se bajaron y subieron al herido a los asientos traseros del vehículo. Pero durante 14 horas no se supo nada más de Géronimo.



Ante nuestra consulta, familiares y amigos recuerdan a la víctima como una gran persona. "Era una persona muy humilde, él trabaja en el campo cosechando verdura. Todo el barrio lo conocía y era muy querido", indicó la hija al tiempo que señaló que velarán sus restos este domingo por la noche.



En tanto, el hombre acusado del crimen, quien tiene 39 años y vive en un asentamiento de la misma localidad, se encuentra prófugo.



Por último, según fuentes del Ministerio de Seguridad, en el caso intervino la comisaría 1° de Moreno, junto a la policía científica.



Tras el hallazgo del cuerpo, el fiscal de la causa, Leandro Ventricelli, dispuso la operación de autopsia para precisar la data y causal de muerte y si estos extremos coinciden con la hipótesis de que fue embestido por el Picasso. A partir de los elementos reunidos hasta el momento en la causa, el fiscal inició actuaciones por "homicidio culposo agravado y abandono de persona".