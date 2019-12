En un principio, creyó que se trataba del llanto normal de un menor en consecuencia a algún reto o capricho. Sin embargo, al terminar su labor, dos horas después, se dio cuenta que los gritos desesperados no cesaban. Por lo tanto, prestó más atención a lo sucedido, advirtió que la nena estaba sola y se acercó al lugar a investigar qué estaba pasando.

El trabajador decidió llamar a la policía y los efectivos se encargaron de lo sucedido. Treparon al techo de la vivienda, se acercaron a la ventana de la casa, ingresaron y lograron sacar a la menor en perfecto estado de salud. Los videos exclusivos del suceso

Al advertir el riesgo de la situación, el joven tomó su celular para tener un registro de lo que estaba sucediendo. En los cuatro archivos que logró recolectar se ve la secuencia completa.

En el primer video, se ve una ventana cerrada y se escucha que proviene del lugar el llanto desesperado de la menor. "Más de una hora pasó y la criatura sigue llorando", escucha decir al empleado en el archivo. Luego, en el segundo, se indaga a la dueña del inmueble, quien confirma que la pequeña suele llorar todos los días porque sus padres la dejan sola a diario. "La mamá la deja sola, ellos alquilan. Yo ya les dije, les pedí que se le lleven. Ayer se quedó conmigo, todos los días llora así", confirma la mujer. En el tercero, ya se ven los policías en el lugar dirigiendose al hogar a indagar a la pequeña, para luego rescatarla. Finalmente, en el último archivo, se ve a la chiquita contenta en buen estado de salud. "Te voy a comprar un chupetín", le dice uno de los agentes. "Gracias, pibe. Hiciste lo que tenías que hacer", le dijeron los vecinos y los efectivos al empleado que actuó en favor de la pequeña . "Soy padre de seis hijos y no puedo creer lo que le hicieron a ésta chiquita. Todavía tengo un nudo en la garganta, estoy muy emocionado", agregó el joven. El caso está a cargo de la Comisaría de Lomas de Zamora N° 7 de Villa Centenario.

"Me encontré con la dueña de la vivienda y me dijo que los padres de la nena, quien alquilaban el lugar, solían dejar sola a la pequeña todos los días. Me acerqué a la nena y la pequeña me confirmó que estaba solita. Luego, comenzó a gritar y a pedir por favor por su mamá, su abuela y su papá. Tenía sed y hambre", dijo el joven en diálogo con