La dueña y directora de un jardín situado en la localidad bonaerense de San Francisco Solano fue denunciada por abusar sexualmente de una nena de 3 años. A partir de la acusación, más estudiantes se animaron a contar los calvarios a los que fueron sometidos. Padres de las víctimas piden el cierre definitivo del establecimiento.

La acusada, apodada como "Angie", de unos 40 años, es directora y dueña del Jardín San Placido, situado en las calles 840 y 893, a una cuadra de su vivienda. Durante las últimas semanas, reemplazó en la sala de tres a una docente que se tomó licencia por maternidad. En ese tiempo, los alumnos fueron víctimas de sus perversiones sexuales.



Los casos salieron a la luz luego de que una alumnita del colegio, una nena de 3 años, se animara a contarle a sus padres lo que estaba pasando dentro del colegio. Según detalló, los abusos se cometieron en las aulas y en el baño del colegio.



"La seño me levantó la ropa, me besó los pechos y la pancita. Luego, me llevó al baño a mí y a un compañerito. Cuando nadie nos veía, nos pidió que juguemos al papá y a la mamá y nos obligó a tocarnos frente a ella. Luego, ella también me manoseó y advirtió que, si contábamos algo, nos iba a hacer 'cha cha' en la colita", detalló la víctima a sus padres sobre el aberrante accionar de la docente.

agregó en diálogo con cronica.com.ar: "Mi hija contó cosas muy perversas, estamos destrozados. Una nena no puede inventar todo eso. Ella cambió mucho este último tiempo, se hacía pis encima, dibujaba diferente y lloraba antes de entrar al jardín. La veía rara pero nunca me imaginé que estaba siendo víctima de su propia profesora, es muy grave todo esto lo que está pasando".



Por su parte, la madre de la víctima, solicitó: "Quiero que cierren el jardín o, por lo menos, que se vaya de su casa y del barrio. No puede vivir más en la misma cuadra del colegio. Mi nena no tiene que estar escondida, ella es la víctima". Ambos responsables de la menor realizaron la denuncia en la Comisaría N° 4 de En tanto, el padre de la menor,agregó en diálogo con: "Mi hija contó cosas muy perversas, estamos destrozados. Una nena no puede inventar todo eso. Ella cambió mucho este último tiempo, se hacía pis encima, dibujaba diferente y lloraba antes de entrar al jardín. La veía rara pero nunca me imaginé que estaba siendo víctima de su propia profesora, es muy grave todo esto lo que está pasando".Por su parte, la madre de la víctima, solicitó: "Quiero que cierren el jardín o, por lo menos, que se vaya de su casa y del barrio. No puede vivir más en la misma cuadra del colegio. Mi nena no tiene que estar escondida, ella es la víctima". Ambos responsables de la menor realizaron la denuncia en la Comisaría N° 4 de San Francisco Solano

La profesora acusada.

Más denuncias

A raíz de la acusación, padres de alumnos del colegio se enteraron de lo sucedido y hablaron con sus hijos, quienes ratificaron la denuncia. "La nena dice la verdad, mi hijo también confesó haber sido víctima de esa maestra. La mujer lo obligaba a manosearse con una compañera y, mientras, se los quedaba mirando. Es todo muy perverso", relató la madre de otro estudiante.

"A partir de lo que pasó, muchos chicos confesaron que la profe les tocaba la cola, los tocaba y los obligaba a manosearse con otro de los chicos. Varios de los menores cambiaron su actitud drásticamente. Ahora, nos cierra todo un poco más", continuó.

En tanto, un conjunto de padres desesperados, concluyó: "Los chicos no querían ir al colegio y no entendíamos qué pasaba. Le tienen mucho miedo a la señorita Angie. Ese jardín tiene que cerrar, esa mujer se aprovechó de los nenes y de la confianza de sus padres. Nos llena de asco y dolor, tiene que estar presa y el jardín tiene que cerrar".