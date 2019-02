¿Quién se acuerda de Joaquín?

Hace 16 meses no reparan la calle que pasa por la casa donde vivo, ubicada en Los Abedules al 500, localidad de Loma Verde. Cuando llueve es verdaderamente una travesía circular por ella. No es solo esta calle, casi todas las del barrio están en la misma situación. Soy papá de Joaquín, que tiene capacidades diferentes. Él asiste a un jardín especial en Capital Federal. Los días de lluvia el transporte especial que debe llevarlo a sus terapias y tratamientos no puede acceder debido al pésimo estado de las calles. A través de esta denuncia quiero pedir por favor a las autoridades municipales que se encarguen de arreglarnos el camino, y que se acerquen de una buena vez para que vean que es imposible transitar.

Diego Ramírez - DNI 27.451.634



Escuela al borde del derrumbe



Soy de la localidad de Pozo Hondo y nuestro pedido es muy urgente por la situación en la que se encuentra nuestra escuela primaria 1085, a la que concurren una gran cantidad de niños, quienes dentro de unas semanas deben comenzar las clases.El establecimiento está muy propenso a derrumbarse y la única solución que nos dieron es “tapar las grietas”. Pero la realidad es que casi la mitad del establecimiento se encuentra hundido por un gran bache que se le hizo. Nosotros como padres tenemos pensado tomar el colegio para evitar una tragedia porque las condiciones son sumamente preocupantes. Como se aprecia en la imagen, la pared -con la grieta en el medio- está a punto de desprenderse. Que sea público este reclamo, por favor.

Pastora Del Carmen Aguilera - DNI 29.917.628

Las rajaduras en las paredes del establecimiento.

Reclaman por mayor seguridad



Estimados. Somos un grupo de vecinos de la localidad bonaerense de Las Toninas, Partido de la Costa, ubicado a 320 km de Capital Federal. A través de este comunicado, queremos formalizar un reclamo por la inseguridad que se vive día a día y noche a noche en el pueblo tanto en temporada como en el resto del año. Junto a varios vecinos de esta ciudad formamos un grupo que se llama “Toninas en Alerta”, donde nos mantenemos al tanto de los problemas que le pasan a la población. En este lugar existe lo que se llama una “zona liberada”. Y nos llama la atención porque Las Toninas siempre se caracterizó por su tranquilidad. Agradecemos todo tipo de interés por publicar esta problemática, ya que estamos cansados de los robos y de la inseguridad que sucede a plena luz del día. Atte: Los vecinos de las Toninas, quienes buscan vivir mejor.

Horacio Díaz DNI 14.060.705



Denuncian turbina por ruidos molestos



Desde el viernes 16 de febrero en el barrio de Retiro está funcionando la respiración del subte H, lo que estas personas no tomaron en cuenta es que acá vivimos un montón de personas. Sin ir más lejos, lo que quiero denunciar es que al hacer la respiración del subte pusieron una turbina que hace un ruido terrible y que no para ni un segundo. Acá la mayoría tenemos chicos y hay nenes con problema de autismo y la verdad estuvimos haciendo todos los reclamos que hay que hacer pero hasta el momento no modifcaron nada. Con esto que han puesto, los vecinos de la zona estamos sin dormir, nuestros niños están inquietos y nerviosos porque desde el día que comenzó a funcionar el aire no podemos relajarnos producto de la severa contaminación sonora. Asimismo, tenemos dolores de cabeza a causa del zumbido que hace el motor que, al parecer, es una turbina gigante. Solo queremos que nos den una mano dando a conocer nuestro problema para ver si las autoridades pueden ponerse al tanto y solucionarlo o tomar alguna otra medida al respecto. Muchas gracias.

Carlos González DNI 94.949.387



Basural con perros muertos



Hace ya un año que frente a mi casa se acumuló toda esa basura. El lugar queda en Rodrigo de Triana y Guido, José C. Paz. Hay hasta perros muertos. Hemos presentado el reclamo a las autoridades correspondientes, pero no pasa nada, pido que por favor se acerquen a dar una mano. Llamamos por teléfono y nos dicen que tenemos que esperar. Pero el olor se siente mucho más con este calor. No es la primera vez que pasan y nos tiran animales muertos. Hasta vienen vecinos de otras cuadras a tirar basura a este lugar que ya se transformó en un gran foco de contaminación, donde además de residuos hay escombros que son bastante grandes y que para correr son muy pesados. Necesitamos que hagan algo.

Marta Díaz - DNI 30.275.276