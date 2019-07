LEONARDO PAROTTI - DNI 24.343.529

Cortaron la luz y se inundó todo

En mi barrio, hace un tiempo comenzaron a cambiar el asfalto porque ya era intransitable. Pero la empresa contratada tuvo que cortar Alem, Garibaldi y Humberto Primo, además de interrumpir la energía de la calle Cevallos, en Quilmes, donde resido.

Al hacer eso, las bombas que mantienen activados los circuitos eléctricos para que las napas no crezcan y se nos inunde todo dejaron de funcionar. Por lo tanto, amanecimos con las veredas inundadas.

Los vecinos llamamos a los responsables para que se hagan cargo, pero únicamente vino una cuadrilla de Defensa Civil y nos dijo que ellos sólo pueden evacuar. Después de eso, no se acercó nadie más y la tormenta del otro día empeoró las cosas. Queremos una respuesta.

CINTIA MERELES DNI 31.388.969

Un barrio que tiene muchas necesidades

Somos un grupo de 100 vecinos del barrio Areco, de Virrey del Pino, que el próximo viernes 9 de agosto se va a movilizar para solicitar mejoras en nuestro barrio, ya que el mismo se encuentra en total abandono. Hace 10 años que nos entregaron las viviendas, pagamos mensualmente nuestras casas pero nadie hace nada por nosotros. Queremos que alguien nos dé alguna respuesta.

En este lugar viven aproximadamente 540 familias. No tenemos asfalto, el sistema cloacal funciona muy mal, muchas personas conviven con todos los residuos en su casa y no pueden ni tirar la cadena. La calidad de vida es pésima. Hace un tiempo se mandó a hacer un estudio que determinó que nuestras aguas están contaminadas, por lo tanto tampoco contamos con agua potable. Necesitamos de forma urgente ser escuchados.

EDMUNDO MAYORGA DNI 6.751.322

Abuso, injusticia e indiferencia

En la vida hay que tener códigos. El que no los tiene es un chanta inescrupuloso y traidor. Hay muchos, pero refiriéndome al asesino Esteban González Zablocki le digo que nunca hay que abusarse del más débil. No se eligen los rivales, González Zablocki, se pelea y punto. Te abusaste de un laburante más débil que vos. ¿Tenés algo reprimido que te avergüenza? ¿Por qué tanto odio? Jorge Gómez murió y los dos idiotas de la moto sólo miraron, le podrían haber salvado la vida separándolo. Hay que ser amargos. Para el que no se acuerde, Gómez trabajaba como taxista en La Plata y en una discusión de tránsito fue atacado por González Zablocki, un karateca que lo mató a golpes. Para la Justicia, el asesino aplicó “una reiteración de golpes de una mediana intensidad con la misma intención mortal” y agregó que eligió “una vía que prolongó la agonía de la víctima a punto tal que produjo en primer lugar la muerte cerebral y, posteriormente, su completo deceso”.

DANIEL MILLAR - DNI 12.081.143

Viajar en tren se volvió un calvario

Así sale el tren Belgrano Norte del barrio porteño de Retiro hacia Villa Rosa cada vez que juega River en el estadio Monumental. Esto ya no se aguanta porque nadie limpia nada. El otro día, en el primer vagón, había un grupo de jóvenes tomando vino y haciendo escándalo, pero los guardas no se metieron ni avisaron a la policía porque “se demora” la salida de la formación. En las últimas horas, el tren de 19.05 salió 19.36 y estuvo detenido durante 15 minutos en tres estaciones. Pido, por favor, que nos brinden un mejor servicio porque es demasiado lo que los pasajeros pagamos por el boleto.

EUGENIO LORENZO - DNI 35.428.020

Pibes sufren bullying en un colegio

Deseo denunciar un gravísimo caso de bullying en la Escuela Nº 28 José Hernández, del partido de Vicente López. Mi hijo sufre el hostigamiento constante de sus compañeros y los directivos del establecimiento educativo no hacen nada al respecto. Incluso, una de las docentes encerró a mi hija, que también concurre a ese colegio, y la hizo leer en voz alta para grabarla y luego hacerle escuchar sus errores. Espero poder encontrar rápido una respuesta para que mis hijos (los tres que tengo concurren a esa escuela) no sigan cargando con el sufrimiento cada vez que les toca levantarse para ir a clases. También pido colaboración y solidaridad de los demás padres para que me ayuden en esta lucha. Esto a mí me llena de impotencia y no sé qué hacer. Por eso se me ocurrió mandar una solicitada a los medios con el objetivo de poder cambiarles la realidad, no sólo a mis niños, sino también a todas las víctimas y familiares que transitan la misma situación por la que camino yo.

LUIS ALBERTO HORACIO DAGOSTINO - DNI 22.326.489

Sin pavimento, la calle está intransitable

Quiero reclamar que mi calle es la única que dejaron sin asfaltar y los colectivos de la línea 635 rompen el precario camino que tenemos. Esto es en Vinara, entre Ingeniero Alfredo Turbay y José María Gatica, en Castelar sur, barrio San Francisco. Acá hay pozos enormes que los vecinos tenemos que estar tapando con cascotes. Producto de esto, en la cuadra se levantaron firmas, pero nunca recibieron el aval de las autoridades para poner el pavimento. Por eso, necesitamos que se llegue a una solución y que quienes están al frente de las obras públicas se acuerden de nosotros.