“Caen dos gotas y se inunda todo”

Soy del barrio Sol y Verde, de José C. Paz, y quiero comentar que la calle donde vivo (Uspallata entre Bela Bartock y Warnes) no es la primera vez que se inunda. En este lugar, cada vez que caen dos gotas de agua, todo se colapsa. Ya hace tres meses que venimos con este problema y no recibimos ningún tipo de respuesta.

El inconveniente está en toda la cuadra. Los autos tienen que dar la vuelta para no pasar por ahí. En tanto, el colectivo 449 hace la misma maniobra. Un día antes de las elecciones, los operarios estuvieron toda la noche sacando el agua, pero ahora, con la lluvia que cayó ayer, se volvió a inundar otra vez. Queremos una solución urgente.

FLORENCIA GUAYMAS DNI 23.652.054

Algo huele realmente mal

En la esquina de Paraná y Rivadavia, a metros de un reconocido teatro, hay un contenedor de basura que muchas veces está vacío. Sin embargo, afuera del mismo se acumula un montón de mugre. Ya es habitual ver papeles, cartones y botellas sobre el piso en ese lugar, lo que reproduce un escenario lamentable. Por su parte, el mal olor también es insostenible para quienes pasamos todas las mañanas por allá.

La gente orina y hace sus necesidades como si nada y los barrenderos a veces demoran días en pasar a limpiar. Pido atención de las autoridades, sí. Pero también el respeto de las personas, que sean más educados.

MARÍA ROSA FORNERIS DNI 3.569.328

Denuncian maltrato animal

Quiero denunciar un caso de maltrato animal en una vivienda ubicada en 13 y 94, en la ciudad de La Plata. Según me han informado, ha muerto uno de los perros que durante las 24 horas están atados a la intemperie, con las bajas temperaturas. Los maltratos suceden hace cuatro años. Muchos de los vecinos se han acercado a dialogar con el dueño del lugar con el objetivo de encontrar alguna solución, pero este señor no quiere saber nada; tal es así que ha amenazado a muchas de las personas que le han ido a golpear la puerta a la casa.

Sus amenazas fueron presentadas en la Justicia, pero todo sigue igual. El dueño de los animales dice que no tiene dinero para atenderlos y tampoco para comprarles comida. En varias ocasiones les ha pedido plata a los vecinos, pero no se sabe si realmente les compra o no los alimentos.

DIEGO DAMICIS DNI 32.393.401

“Desapareció la encomienda”

Hace un par de semanas, me presenté en la terminal de Retiro y mandé un encomienda con dirección a la localidad donde reside mi familia. Cuando el colectivo llegó a destino, mi mamá fue retirar la valija, que trasladaba los dos celulares que yo había comprado para mis hermanos, pero dentro no había nada. Preocupada, me llamó y me pidió que le fuera a consultar al que me recibió la encomienda, sin embargo, al pedir explicaciones no me dieron ninguna respuesta. Me dijeron que no sabían nada, que haga la denuncia y que luego me iban a ayudar con las cámaras de seguridad. Nada de esto pasó. Transcurrieron los días y no hubo novedades.

Tampoco pude ir a denunciar (trabajo todo el día como empleada doméstica). Entiendo que el error fue mío, la valija estaba cerrada con candado y puse la llave en el bolsillo, pero esta empresa, supuestamente, es de confianza. Me interesa que esto salga a la luz porque me costó muchísimo comprar esos dos teléfonos, que eran para comunicarme con mi hijo. No importa si no recupero nada, solo quiero que se preste más atención.

OLGA BEATRIZ VELÁZQUEZ DNI 95.268.835

Estado deplorable de las calles

En la localidad de Longchamps, el estado de mi barrio es deplorable, principalmente las calles. Hace mucho tiempo que estamos sin cloacas, los caminos están rotos y llenos de pozos que dificultan el paso de cualquier vehículo.

Producto de esto, no pueden ingresar los remises y tampoco las ambulancias. Tengo a mi abuela de 60 años a las que, debido a su enfermedad (diabetes), le amputaron las dos piernas. Ella necesita asfalto para poder movilizarse. Cada vez que llueve el barro tarda un montón de tiempo en secar. Todo esto es un asco y necesitamos una respuesta por parte de las autoridades, quienes nos tienen abandonados.

NAARA LUJÁN DELTIN DNI 38.853.308

Feliz por el resultado de las PASO

El domingo pasado el pueblo eligió bien, el que suscribe con 71 años es lechuza cascoteada. En lo personal, viví sufriendo más traiciones de parte de los políticos que convicciones.

Si bien me alegro de que este gobierno perdiera a nivel nacional, voy a culminar este pequeño texto con un refrán árabe de un autor desconocido: “El pasado es un recuerdo, el futuro una ilusión; solo cuenta el presente”. Gracias, Crónica, por la posibilidad de expresarme en sus páginas.

EDMUNDO MAYORGA DNI 6.151.322

Rompen y hacen desastre

Hace más de un mes que están haciendo el asfalto en Roque Pérez al 3900, barrio de Villa Constructora, y los obreros que están trabajando rompieron y arreglaron más de tres veces el caño del desagüe de mi casa. Ahora, empezaron a colocar el pavimiento nuevo, la parte donde está roto el desagüe la dejaron al descubierto.

Estamos a la espera de que las autoridades se acerquen y vengan a solucionar este problema. Hemos presentado más de 15 reclamos -todos los díasdesde el 4 de agosto, que fue cuando empezamos a llamar. Pero la respuesta que me dieron fue: “Vamos ir pronto”. Nunca más aparecieron.

ELSA NOEMÍ TROD DNI: 14.833.731