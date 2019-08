Sigue la bronca por la patada asesina

Querido diario Crónica, quisiera hacer una reflexión sobre lo que pasó hace unos días, donde un efectivo de la policía le aplicó una patada mortal a un hombre en plena calle. La víctima estaba con los brazos atrás, sin agredir a nadie. El oficial lo distrajo y lo golpeó en el pecho, causándole la muerte. Si bien dicen que esta persona venía de hacer algo que no debía, ¿no podían reducirlo?

Junto al oficial que se acercó, había otros dos. Quisiera equivocarme pero desgraciadamente tengo razón sobre nuestra idiosincrasia de un extremo al otro. No hay que abusarse del más débil, no es de hombre. Y tampoco entiendo las justificaciones por parte de las autoridades. Justicia por Jorge Martín Gómez.

EDMUNDO JUSTO MAYORGA - DNI 6.151.322

Pusieron manos a la obra

Soy vecino de Rafael Castillo, barrio El Trébol. En este lugar no tenemos zanja, no tenemos veredas y las calles están en mal estado. Por este motivo, los vecinos (que se ven en imagen) decidieron hacer un fondo comunitario y comprar cascotes que luego sirvieron para tapar los pozos de las calles. Yo he tomado la iniciativa de hacer los trámites correspondientes para que llegue la ayuda al barrio. Así que por el momento estamos a la expectativa.

Somos alrededor de 160 familias las que vivimos por estos lados. Acá no hay banderas políticas ni nada, todo esto se nutre solamente de la unión de las personas del barrio para que crezca el lugar donde vivimos. Por eso, pedimos que colaboren con nosotros, todos somos trabajadores y queremos salir adelante.

PABLO GABRIEL GUARAZ - DNI 26.579.294

Más quejas por cortes de luz

Quiero denunciar un corte de energía eléctrica en Caballito, que dejó varias manzanas a oscuras por más de 24 horas. El inconveniente se presentó en Av. Pedro Goyena y Av. José María Moreno, después de que, nuevamente, hubiera una filtración de agua en una cámara de luz. Esta es la cuarta vez que nos pasa. Somos cientos los vecinos que pedimos una explicación. Hemos presentado los reclamos a las autoridades correspondientes, sin embargo nadie nos dijo nada. No sabemos cuándo trabajan porque no nos dicen, tampoco desconocemos en qué momento lo vendrán a solucionar. Quienes estamos afectados somos gente de casas particulares pero también hay negocios, los cuales directamente no pueden vender sus productos por la falta de luz. Es una vergüenza lo que hacen. Acá todos pagamos las facturas y no tenemos el servicio.

MARIA INTRAGUILLERMO DNI 12.425.826

Denuncia fallas en una escuela

Hace unas semanas, los estudiantes de la Secundaria N° 6 de Banfield concurrimos al establecimiento educativo sin contar con el suministro eléctrico y con una pérdida de gas de dos estufas, de las aulas 5 y 8. Nuestro reclamo está apoyado por la resolución de la UEGD de Lomas de Zamora, que resolvió que “...ante la falta de gas, no están dadas las condiciones para garantizar el desarrollo normal de la jornada escolar...” En definitiva, reclamamos que sin el sistema de calefacción adecuado, no podemos aprender en condiciones dignas, lo que no es ningún privilegio, sino nuestro derecho.

Y por eso, como cuerpo de delegados/as hemos decidido redactar esta nota en la que demandamos que hasta que no se restablezca el gas, no estarán dadas las condiciones dentro del colegio para que las clases se dicten normalmente los días de bajas temperaturas. Por lo tanto, exigimos que las clases sean suspendidas hasta que esto se solucione, o en su defecto, que no corra la falta. Mientras tanto en el transcurso, y para continuar con el dictado de clases, demandamos que se proporcione una estufa eléctrica para cada curso, y de esa forma, se encuentren calefaccionados.

NEHUEN ESQUIVEL DNI 44.093.153

Mató a un perrito y lo quieren preso

Los vecinos de Mar del Tuyú seguimos conmocionados por el destino fatal que tuvo Rubio, un perrito que vivía en una estación de servicio de esta localidad y que fue asesinado por un hombre sin corazón, quien lo arrastró con su camioneta hasta causarle la muerte. La noticia repercutió a nivel nacional, hubo una gran movilización, pero el trago amargo todavía no pasó. Queremos ver a esta persona presa, la mascota no molestaba a nadie. Seguiremos marchando para pedir justicia, seguiremos luchando para que de una vez por todas se terminen el maltrato animal y estas actitudes deplorables. Este tipo tiene que pagar por lo que hizo.

GUSTAVO DANIEL REBEK - DNI 16.368.811

Piden un semáforo para evitar accidentes

Los vecinos de Palermo solicitamos un semáforo en la esquina de Güemes y Gurruchaga, a unas cuadras del Jardín Botánico, el Ecoparque y La Rural, producto del intenso tránsito que hay. En horas de la mañana, los vehículos pasan por esta calle a gran velocidad y no frenan ante el paso de los peatones, lo que resulta un peligro para los niños y jóvenes que se dirigen hacia los colegios cercanos.

También es una realidad que en este lugar suelen detenerse una gran cantidad de camiones que descargan sus productos y están durante varios minutos con las balizas puestas en doble fila, lo que dificulta la visión de las personas. Por lo tanto, tener un semáforo en ese lugar es indispensable, si se tiene en cuenta que además, cuando los colectivos se desvían de avenida Santa Fe, la calle Güemes es la primera alternativa que eligen. Agradecemos al Gobierno de la Ciudad si nos puede escuchar este reclamo, ya que en otras ocasiones siempre nos han solucionado los diferentes inconvenientes.

PILAR MASCI - DNI 40.717.139

Se siente “cuádruplemente” estafada

El 25 de julio elegí cambiarme de servicio de telefonía celular de Movistar a Personal porque me ofrecían beneficios por contratar el nuevo cuádruple play de Cablevisión. La oferta fue bonificarme por un año el servicio de telefonía fija, más un descuento en el combo de cable más Internet. Primero, me cobraron por Personal el mes entero de julio. Segundo, me hicieron el pase a Personal por un plan $300 más caro del que acepté. Tercero, ahora me dicen que tenía que ser clienta de Arnet para que se aplique el beneficio de telefonía fija, algo que por supuesto nunca me consultaron cuando acepté el cambio. Una estafa.

MARIANA GONZÁLEZ - DNI 31.034.105