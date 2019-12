Peligro para todos los vecinos

En Mataderos (Guardia Nacional al 2000), tenemos este poste de luz a punto de caer. Como se ve en la imagen, ha quedado solamente sostenido por un contenedor de residuos que ya está lleno de basura y el camión no puede vaciarlo. Pese a esto, mucha gente se sigue acercando para arrojar sus desechos, que se acumulan en el lugar.

Los cables del palo tienen electricidad, lo que resulta un peligro para todos los vecinos que suelen transitar por allí. Quienes han venido sólo le pusieron una cinta de peligro, pero hay que retirarlo lo antes posible. Tras enterarnos de lo sucedido, llamamos a Defensa Civil, bomberos e incluso a la policía, pero no lo han venido a sacar. Sólo queremos que lo retiren y que no le cause daño a nadie, ya que hace más de 4 días que está en ese mismo espacio.

ELISA FERNÁNDEZ - DNI 17.019.573

Para pensar y reflexionar

A Alberto Maldonado (conductor del colectivo que volcó en la ruta 2 y murieron dos nenas), la prensa mediática ya lo juzgó. En los últimos días, han hecho de peritos, de psicólogos, de fiscales y de jueces. Pero ¿por qué no dijeron nada que esos micros de dos pisos tienen una gran altura? Además, las rutas por esos lados son muy angostas. Soy chofer y me consta lo difícil que es manejar por allí. Una vez, zafé porque Dios quiso.

EDMUNDO MAYORGA - DNI 6.151.322

Algo huele mal por la basura acumulada

Hace bastante tiempo que las calles de Quilmes tienen basura acumulada. Por eso, a través de esta publicación, quiero resaltar que la gestión anterior deja esta herencia desastrosa a quienes ahora deben hacerse cargo del municipio. El lugar exacto donde ocurre esto es enfrente de la villa Los Eucaliptos. Como el basurero no entra, ponen un contenedor grande en ese lugar y todos los vecinos vienen a tirar sus desechos, sin importar nada.

El intendente saliente concurría siempre por estos lados para hacer política, pero cuando perdió dejó que nos tape la basura. Ahora, pedimos a la administración que ha ingresado recientemente que vengan hasta acá a ayudarnos y nos solucionen este problema, que tanto dolor de cabeza nos genera a los vecinos del barrio.

DANIEL IACUZZI DNI 10.428.645

Dos perritos maltratados

En Directorio 305, Llavallol, hay dos perros pequeños sin agua y al rayo del sol. He ido personalmente a intentar hablar con los dueños de la casa, les toqué timbre, pero todo sigue igual. En los últimos días hizo 37° y los cac

horros pasaron toda la tarde allí, casi deshidratados. Los animales viven en un espacio de seis metros cuadrados de tierra en el frente de una linda vivienda. Esta gente no limpia los excrementos de sus mascotas y los baldes de agua, donde deben tomar, están vacíos. Una amiga vio a los canes reiteradas veces en las mismas condiciones, pero no puede dar sus datos porque es vecina y teme represalias.

Las rejas que tiene la casa no nos permiten ponerles agua en los respectivos tarros. Lo único que buscamos es que no haya más maltrato animal y que esto se solucione de una vez.

MARÍA LUCÍA WHITE - DNI 23.090.426

Denuncian matanza de gatos

Quiero denunciar que en la cuadra de mi casa, ubicada en Luis María Drago entre avenida Bernardo Ader y Los Ceibos, Villa Adelina, partido de San Isidro, mataron a cuatro gatos y hay dos más desaparecidos. Estos eran propiedad de mi hermana y de un vecino cercano a la zona.

No sabemos quién asesinó a estos animalitos indefensos, por eso pedimos que se abra una investigación al respecto. En lo personal, tengo dos mascotas que, a partir de conocerse esta tan lamentable noticia, debí mantenerlas bajo protección constante, encerradas y con vigilancia total. Uno de los cuatro gatos que mataron apareció muerto en una canchita de fútbol, a bastantes metros de mi residencia, lo que indica que lo secuestraron previamente para causarle daño y, finalmente, terminar con su vida. El animal nunca pudo haber caminado tanto. Las otras muertes también fueron extrañas.

Por eso, ahora, la idea principal que tenemos con todos los vecinos que están pasando o ya han pasado por lo mismo, es iniciar un reclamo junto con toda la comunidad, para hacernos escuchar y pedir justicia por estas pérdidas.

ALEJANDRA MENDOZA - DNI 31.144.722