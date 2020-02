No cumplen con la ley

Quiero denunciar a Rodamientos San Pedrito de la calle San Pedrito 764 . La semana pasada fui a comprar para mi auto un ruleman de la rueda delantera y al pedirle la boleta de la compra el vendedor no me la quiso hacer. A los pocos días volví a ese lugar para buscar dos rulemanes de la rueda trasera y al querer pagar con débito -algo que todos deben cumplir- no me quisieron aceptar la compra, aludiendo problemas. Esto no puede seguir pasando.

HUGO CELIN - DNI 10.939.283

“Justicia lerda y perezosa”

Querido diario “Crónica”, hace aproximadamente seis meses publicaron un reclamo de nuestro grupo de jubilados donde estaba el compañero Héctor Manuel Ramos, quien se nos fue el lunes 13 de enero. La Justicia es lerda, no sirve, y eso es una obviedad. Pero tengo que decirlo: él vivía con un respirador e injustamente recién ahora le salió la orden para cobrar lo que le correspondería por ley. Murió sin poder gozar por lo que tanto tiempo luchó.

EDMUNDO MAYORGA - DNI 6.151.322

Pide que recolecten la basura

Soy de la localidad de Aldo Bonzi, mi dirección es Gorriti 1645, pero dicen que pertenezco a Tapiales. A través de esta publicación solicitamos, amablemente, que vengan a limpiar la calle y sacar basura que hay en el lugar. Es mucha la cantidad de roedores que hay. También, si es posible, sería bueno que hagan una o dos lomas de burro, porque, cuando hay partidos en la cancha de Lugano, los coches corren carreras y es un peligro para nuestros niños.

ALEJANDRO MAURICIO GONZÁLEZ - DNI 17.933.587