Contra la Autopista Buenos Aires-La Plata

El servicio que se brinda en la Autopista Buenos aires-La Plata es pésimo. A las 23 horas se descompone nuestro auto pasando el peaje ubicado en Platanos, llamamos al seguro y nos derivan con el servicio de grúas, el cual nos dice que tienen dos horas y media de demora, pero que nos iban a dar prioridad por tener un niño discapacitado en el vehículo.

Cuestión, que estuvimos esperando por más de seis horas. Sin agua ni comida para el nene, sin baños. Y en cada reclamo nos piden disculpas y nos dicen que se va a demorar media hora. Realmente es una vergüenza. Cobran todos los peajes y tenemos el seguro al día, pero no cumplen en tiempo y forma cuando uno realmente necesita la asistencia.

CLAUDIA BERNASQUIN DNI: 18.764.539

Facturas impagables de gas

Quiero denunciar que una reconocida empresa de gas pretende cobrarme una boleta de $24 mil pesos que no puedo pagar. Soy jubilada y gano solamente $11.600 por mes, por lo tanto, mis ingresos son muy bajos para afrontar semejante costo por un error que cometió el propio supervisor de la compañía cuando tuve que cambiar el medidor por una pérdida.

Estoy muy triste con esta situación. Vivo en Sarandí, Avellaneda, donde tengo a mis hijos, pero ellos no pueden ayudarme con el dinero que necesito para saldar esa deuda. Me las tengo que ingeniar sola y es un dolor de cabeza para una persona mayor. No sé a quién más acudir para que me dé una mano.

DEMECIA MIÑO DNI 11.279.789

Un error involuntario

Quiero reconocer que desde la delegación municipal de Tapiales vinieron a limpiar la vereda y a sacar la basura mencionada en un reclamo anterior, pero cuando la máquina pasó por la esquina rompió los estribos de un poste de alumbrado que fue provisto por el ferrocarril para dar luz a mi domicilio.

Me gustaría, así como vinieron la vez pasada, que se acercara algún supervisor a solucionarme este problema, ya que por el momento estoy a oscuras. Mientras tanto, voy a alquilar una escalera con su correspondiente arnés de seguridad para ponerlo bien como estaba. Sin embargo, voy a estar a la espera de una ayuda.

ALEJANDRO MAURICIO GONZÁLEZ DNI 17.933.587