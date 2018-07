Calles intransitables en Quilmes

Somos vecinos de La Ribera de Quilmes y exigimos que se realicen las obras de asfalto necesarias en las calles internas que prevendrían las inundaciones. Más de 600 vecinos presentaron el reclamo en mesa de entrada de la Municipalidad. Reunidos en asambleas desde hace varias semanas, reclamamos que se realicen las obras que más necesitamos: asfalto y desagües. Es tremendo lo que vivimos en el barrio; cuando llueve, las calles quedan intransitables, como le pasó al muchacho de la foto, que se mandó con su vehículo y tuvo que ser sacado por muchos otros vecinos que lograron ayudarlo. No nos queda otra que salir a la calle a reclamar por una mejora en nuestra calidad de vida, por lo que pedimos ayuda para que este problema se solucione lo más rápido posible.

NATALIA ROSALES - DNI 32.376.690

Los vecinos no pueden pasar con sus vehículos cuando llueve.

Un contenedor de basura en la puerta

Tengo un inconveniente con el contenedor de basura desde el día jueves 19 de julio y necesito que alguien me ayude. Lo ubicaron en la puerta de mi casa, en la entrada del garaje. Esto es en la calle Arriola 212, en Parque Patricios. Hice la denuncia correspondiente al 147 pero no cambió nada. Además, los recolectores tiran un líquido que, según ellos, es para desinfectar, pero a mi hija que es asmática le hace mal. En reiteradas oportunidades les pedí que no tiren pero siguen poniendo. Encima de eso, tengo poca luz y al tener el contenedor en la puerta me da inseguridad para entrar o salir de mi casa con mis hijos. Hace algunos días, me enojé y con unos amigos corrimos el contenedor a la otra vereda, pero a la mañana siguiente estaba otra vez en la puerta de mi casa, igual a como estaba antes.

MARÍA ÁNGELES ROSA - DNI 26.522.184

Ubicaron el tacho a la entrada de su casa.

Sin clases por falta de luz

En Máximo Paz desde hace varios días que estamos sin luz. Todos los vecinos de la zona hemos llamado a la empresa prestadora de servicio y nada. Se han quemado las bombas de agua dado que las fases están funcionando con menos energía. Conclusión, tampoco hay agua en el barrio. Eso hace que una de las escuelas del lugar no pueda funcionar y el comedor que da almuerzo a los alumnos y cena a chicos del barrio, tampoco. Es así que dos de los establecimientos más importantes de la zona debieron cerrar sus puertas. Estamos desesperados porque ni la empresa, ni el consejo escolar del municipio, ni educación de provincia hace nada. Los chicos están sin clases y sin comida, familias sin luz y sin agua. Lo más triste es que esto no se hace visible en ningún lado, por lo que acudo a Crónica porque, como siempre, son los únicos “firmes junto al pueblo”. Es necesario que esto se corrija.

OSCAR ZORROZUA - DNI 7.774.780

Piden ser escuchados

Los vecinos de Adolfo Alsina al 2500, en Balvanera, ya estamos cansados de que desde el día 10 de julio nos corten la luz, lo cual implica estar sin agua, sin calefacción y sin ascensor. Hacemos los reclamos y nos atiende un contestador automático, por lo que no podemos hablar con nadie y no nos dan una respuesta acorde a la situación. Por otro lado, la empresa de electricidad te toma el reclamo pero no saben informarte cuándo vuelve el suministro. ¿Cómo puede ser que la empresa misma no sabe cuándo van a restablecer el servicio? Si ellos no lo saben, ¿quién lo informa? Como escribí líneas atrás, la falta de luz llevó a que no tengamos agua, calefacción ni ascensor. En los edificios viven muchas personas grandes o con problemas motrices, por lo que les es imposible bajar y subir tantos pisos por escalera. Muchos están encerrados en sus departamentos desde hace días porque no pueden salir, mientras que otros tantos se vieron obligados a irse a lo de algún familiar. Pedimos que alguien se acerque y sienta lo que vivimos en esta zona de Balvanera para que entienda la gravedad de la situación.

LAURA ROSE - DNI 34.145.861

Denuncian veredas destruidas

Esta imagen es en la calle Yerbal al 3700, en el barrio porteño de Floresta. Las baldosas destruidas, las veredas intransitables y la mugre son tres cosas que se repiten en varias cuadras de la zona. A los que van con cochecitos de bebés, les es imposible pasar por estas cuadras porque están todas rotas, con pozos peligrosísimos. Además, acá cerca hay escuelas y más de una vez un chico terminó en el piso por tropezar con algo. Otro problema que hay acá es la basura que se acumula en las veredas. No sé qué pasa, pero parece que nadie limpia ni levanta nada. Es un asco y un peligro caminar por acá, hay que ir esquivando pozos y vidrios rotos, botellas, cartones y un sinfín de desperdicios más.

DANIEL SAIG - DNI 18.161.614

Se roban hasta los caballos

Soy de Longchamps y quería denunciar la ola de robos de caballos que hay acá. Nadie nos ayuda y somos muchos los damnificados por los robos de nuestros animales. Todo empezó hace unas semanas cuando nos robaron cinco caballos de nuestra quinta. Uno de los equinos era el de mi hermano, que tiene retraso madurativo y usaba al caballo para su terapia. Desde que hicimos la denuncia no tuvimos ni ayuda ni respuestas de ningún medio policial. Tenían que venir a proceder con pericias ya que nos envenenaron a los perros y dejaron materiales con los que hicieron el robo. Es más, vecinos nos aseguraron que a ellos también les robaron. Somos toda gente trabajadora que cuida a los caballos como si fueran personas. No están maltratados ni nada por el estilo, ya que siempre estaban en la quinta, al aire libre, corriendo. Haciendo averiguaciones por nuestra propia cuenta, nos dieron el nombre de un tal Bebe Vitasse, quien sería el encargado de robar los equinos, pero tiene arreglo con la policía. No vamos a parar hasta que esto se solucione, queremos a los caballos de vuelta.

KAREN SÁNCHEZ - DNI 45.896.254

Vecinos de José C. Paz temen por su salud

Soy vecina de José C. Paz y quiero hacer público lo que vivo acá. Es increíble la basura que se junta en las calles y en los terrenos baldíos, lo que genera un gran temor por la cantidad de bichos e infecciones que eso atrae. Hace años que vivo acá y siempre que llueve, el arroyo cerca de casa se tapa de basura. Los días de lluvia, los perros corren alrededor, se caen y mueren porque no se los puede sacar de la basura que hay. Ratas, víboras y cucarachas son animales que se los ve a diario acá, cosa que no pasaba cuando no se acumulaba esta cantidad descomunal de basura. Vivimos en un basural y sentimos vergüenza de tener que vivir esta situación. Es insostenible porque no es higiénico para nadie y totalmente insalubre.

CAROLINA CHANTAL SILVA - DNI 36.426.985