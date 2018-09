Un barrio incomunicado

Acudo a este medio para hacer público el problema que estamos teniendo en nuestro barrio, ya que hace varios días un poste de teléfono se cayó y nadie lo arregló, ni siquiera se acercaron para retirarlo ni nada.

Esto está pasando en la calle 6, entre 113 y 134, en la localidad de Berazategui. Es un grave problema para todos, no sólo para los de la cuadra. Hay muchos menores en el vecindario y tenemos miedo de que toquen esos cables, además de que varias casas se quedaron sin servicio de telefonía. Esto también es preocupante porque al haber gente mayor, a veces pierden comunicación con sus familiares o no podrían llamar a una ambulancia si llega a haber alguna emergencia.

Así que como verán, es un problema que nos afecta a todos, y nadie nos da una solución.

Pedro Zabala - DNI 8.091.628

Barreras cerradas en Merlo

Soy vecino de la localidad de Merlo y uno de los tantos perjudicados por lo que está pasando acá. Tenemos dos barreras cerradas hace muchísimos días y no podemos transportarnos libremente por la zona. Además, hay unos montículos de piedras y tierra que dificultan aún más el tránsito. Lo raro es que no hay ningún cartel ni letrero que avise que se está construyendo o algo; no hay una señalización. Si bien esto está hace varios días, al principio muchos no teníamos idea y llegamos tarde a nuestros trabajos o a donde fuera.

Personalmente, yo no pude ir a trabajar porque era el único paso. Exigimos que alguien nos explique la razón por la cual las barreras están cerradas, ya que llamamos en reiteradas oportunidades al Ministerio de Trabajo y no nos atienden.

Guillermo Romagnoli - DNI 12.248.167

Tierra de nadie

El barrio Ester, en Almirante Brown, es tierra de nadie y la situación se está tornando salvaje. A mitad de semana tomaron tres manzanas enteras, y unas 50 familias se instalaron en unos terrenos que estaban deshabitados.

La dirección exacta donde comienza este problema es Leguizamón y Sarcione, desde donde ya se puede observar la inestabilidad social que se está viviendo en estos días.

Al parecer, algunas familias empezaron a acampar en estas tierras y, frente al nulo accionar de las autoridades y de las fuerzas de seguridad, otras familias también tomaron terrenos y siguen llegando más personas. Los vecinos, que pagamos impuestos y respetamos todas las leyes, sentimos que estamos desprotegidos y altamente vulnerables ante la situación. Queremos seguridad porque, en cualquier momento, va a ocurrir un problema mayor.

Carlos Hernández - DNI 15.863.452

Cansados de los cortes de luz

Hace 20 días que nos cortan la luz por más de 24 horas, con intervalos de ocho, para volverla a cortar por varios días más. Yo vivo en la calle Neuquén al 1200, entre Álvarez y Victorica, en Bernal Oeste.

Así no se puede seguir viviendo, es una vergüenza que nos corten la luz un día, nos la devuelvan por unas pocas horas y otra vez a empezar el ciclo. Si bien cada vecino tiene su problema particular en sus casas, todos en el barrio sufrimos robos y roturas de autos porque es una boca de lobo. Nos da miedo salir a la vereda porque, literalmente, no se ve nada. Además, varios vecinos ya denunciaron que se les quemaron los electrodomésticos y se les echó a perder comida. Es inaguantable la situación. Estamos abandonados y nos sentimos totalmente al margen de la sociedad porque nadie nos sabe decir qué pasa ni por qué cortan la luz.

Acá no hay gente trabajando en los cables ni irregularidades en cuestiones del pago del servicio, entonces no tenemos idea la razón de los reiterados cortes de luz. Exigimos una solución urgente, por lo que tenemos planeado salir a la calle para que las autoridades nos escuchen y tomen medidas.

Silvio Miguel Arecco - DNI 24.271.238

Cavas, un riesgo para los habitantes

Vivo en la localidad de Díaz, en Santa Fe, y estamos teniendo una problemática con unas cavas que nos está plantando una empresa de residuos industriales. Esta construcción está a la vera del Arroyo Carrizales, y es una amenaza tremenda para la flora y fauna del ecosistema.

Lo más grave es que contaminará el agua del arroyo, el cual desemboca a pocos kilómetros en el río Paraná. Nuestra región, incluso mi pueblo, tomamos el agua del acueducto que está en dicho río a pocos metros de la desembocadura del arroyo. Todos los intendentes de la zona están en contra de dichas cavas, pero los intereses monetarios y políticos son mayores, por lo que la única solución es levantar al pueblo y salir a las calles para detener esta construcción que nos amenaza a todos y representa un gran riesgo.

Stella Vergara - DNI 18.108.798

Intentaron engañarla y alerta a la comunidad

Soy de Londres, una pequeña localidad turística de la provincia de Catamarca, y quiero denunciar que han intentado hacerme caer en el famoso “cuento del tío”. El jueves 13 recibí un llamado de un número extraño, de parte de un tal Facundo Méndez, quien me comentó que la AFIP realizó un sorteo transmitido en televisión entre personas que no registraran deudas, en el cual aparentemente yo resulté elegida como ganadora.

En ese momento, este señor me exigió que fuera al cajero más cercano para realizar la supuesta operación bancaria para reclamar mi premio, algo que me pareció totalmente raro. Inmediatamente, corté el teléfono y notifiqué lo que me había pasado a través de mis redes sociales, para alertar a la comunidad de esta artimaña. La verdad que fue un momento muy triste e inquietante para mí, porque sentí que me estaban esperando afuera de mi casa. ¿Para qué querían que vaya al cajero? ¿Alguien quería hacerme algo ahí? Por favor, que la comunidad esté alerta y, si reciben un llamado así, corten al instante.

Claudia Soria - DNI 21.327.144

Sospechan que el agua está contaminada

Los vecinos del barrio Ricardo Rojas, en Bosques, estamos muy preocupados y tenemos miedo de contraer una grave enfermedad por el agua que sale de la canilla. Como se puede ver en la foto, el agua sale marrón, sucia, y creemos que está contaminada.

El agua, supuestamente, es potable y es la que consumimos todos los días y usamos para cocinar. Según lo que investigamos con los vecinos, hace algunos días empezó a salir turbia en algunas casas y muchos chicos presentaron dolor de panza.

Lo que pasó es que al principio salía con poco color, por lo que no nos dábamos cuenta y la consumimos igual. Ahora, que ya sale totalmente marrón, no se puede tomar y tememos enfermarnos.

Aldana Guerrero - DNI 40.353.256