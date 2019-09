Una joven de 27 años falleció tras agonizar durante más de 20 horas con el 80 por ciento de su cuerpo quemado en el hospital de Alta Complejidad del Cruce Varela. Mientras que su novio asegura que la chica se quemó a lo bonzo, familiares de la muchacha dudan de su versión, aseguran que la afectada era víctima de violencia de género y piden que se investigue el caso.

El tremendo suceso ocurrió en la casa que la víctima compartía junto a su pareja y los tres hijitos de ambos de 3, 6 y 9 años, situada en las calles 20 y 136, del partido bonaerense de Berazategui. Carla discutió con su novio y terminó envuelta en llamas en circunstancias que tratan de establecerse. Su pareja, también de 27 años, la llevó en el auto de un vecino al hospital, donde la chica falleció 21 horas después de haber ingresado.

Por un lado, el joven relató a los parientes de la víctima que Carla agarró su teléfono celular, encontró un mensaje de WhatsApp de otra mujer y lo acusó de ser infiel. Luego, simuló estar calmada y le pidió su encendedor para "poner la pava y hacer mate". "Una vez que le di el encendedor, agarró un bidón de nafta, se fue a otra habitación, se roció en combustible y se prendió fuego. No le importó que estén sus hijos en su casa, intentó quitarse la vida igual", contó.

Luego, reveló que este mismo día por la tarde, también por celos, la mujer intentó tirarse desde lo alto de un puente pero, afortunadamente, el hijo mayor de la pareja logró advertir la situación, sujetarla de un brazo y salvarle la vida.

La pareja con dos de sus tres hijos.

En cuanto a lo relatado por el chico, la familia de Carla manifestó: "Si Carla intentó suicidarse esa tarde, no entendemos cómo no nos avisaron. Además, ella amaba con locura a sus hijos, no nos cierra que se haya quitado la vida y que los haya dejado solos con su padre".

"Lo más sospechoso es que Car se prendió fuego a las 12 de la noche y su pareja recién avisó a su familia a las 4 de la madrugada. Además, él tiene los brazos quemados. Dice que tiene esas marcas porque intentó apagar las llamas con sus propias manos pero no le creemos. Sin embargo, no podemos culparlo porque no tenemos testigos. Nos gustaría que la justicia nos escuche e investigue como corresponde", expresaron.

Además, aseguraron que Carla era víctima de violencia de género y que su novio le propinó fuertes golpes en reiteradas ocasiones. "Le vimos moretones varias veces pero ella se encargaba de cubrir a su pareja. Ahora, que es tarde, sus amigas salieron a hablar y aseguraron que ella les contó que era víctima de un calvario. Ella no lo denunciaba porque tenía mucho miedo, estaba amenazada, él le pedía que no hable. Él pudo haber sido el culpable del hecho y necesitamos ayuda para saber la verdad", manifestaron desesperados.

El caso está a cargo de la Comisaría N° 1 de Berazategui e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de la doctora Silvia Borrone.