Dos hermanitas de 5 y 3 años se quemaron con agua hirviendo luego que se les cayera una pava encima. La mayor de ellas está con el 55% del cuerpo quemado razón por la que tuvo que ser sometida a cinco operaciones. Martín Bareiro Nuñez, papá de las nenas, por el hecho denunció a la mamá de las menores y a su pareja. En diálogo con cronica.com.ar, Bareiro sostuvo: "Tengo mis sospechas de que haya sido un accidente".

El supuesto accidente doméstico del que fueron víctimas las menores ocurrió hace un mes y medio. Por la gravedad de las heridas ambas fueron trasladadas al Hospital de Niños Sor María Ludovica. "La mayor de las nenas está quemada desde la mollera de la cabeza, hasta parte de las piernas. Toda la cara, las dos orejas, los dos brazos, y la pelvis. Pero lo que llama la atención es que no tiene quemaduras en las piernas. Mientras que la más chiquita tiene quemada una parte de la pierna", contó el hombre quien además afirmó que por la característica de las quemaduras que tienen sus hijas "es raro que se les haya caído la pava y se hayan quemado las dos".

A su vez, el papá de las nenas mencionó que "la más chiquita dice que quien la quema a ella es Joni", que es la pareja de la madre. Asimismo, afirmó que cuando ocurrió el accidente "la mamá de las nenas no estaba" en el domicilio.

.

Por el hecho, el papá de las nenas hizo la denuncia en la comisaría de La Mujer, en tanto, luego hizo una ampliación en la comisaría tercera de Los Hornos. Asimismo, también realizó una denuncia en la comisaría quinta de La Plata, por las amenazas de muerte que habría recibido de parte de la pareja de la mamá de sus hijas, que es un exdetenido que está con libertad asistida, quien lo habría amenazado con "darle una puñalada". Sin embargo, el papá de las nenas reclamó que hasta el momento el caso "no se está investigando".

Aunque la nena de cinco años ya fue dada de alta, Bareiro desconfío de las condiciones de la vivienda en la que viven sus hijas. No obstante, expresó que desde que sucedió el accidente, "no puede ver a sus hijas" debido a que la madre de las nenas lo denunció por "agresiones" de manera que el Juzgado de La Plata N°8 le otorgó una medida cautelar.

"No me puedo acercar a mis hijas", sentenció, desde el día posterior al accidente: "Me notifican que no me puedo acercar al hospital, donde estaba internada mi hija porque la madre de ellas me había denunciado por agresiones, por eso desde la comisaría número quinta de La Plata me obligaron a retirarme", subrayó.

.

Una relación conflictiva de vieja data:

Bareiro sostuvo que con la mamá de las nenas mantuvo una relación que duró "alrededor de tres años y medio, casi cuatro". "Cuando me separé teníamos una buena relación", contó, sin embargo al tiempo comenzaron los conflictos. Según expresó, él denunció a la mujer por "maltrato , abandono, y golpes", en reiteradas oportunidades.

"En un momento ella se había empezado a drogar, y obligaba a las nenas a que le digan papá a las personas con las que ella estaba", dijo.

Además, relató que eran sus mismas hijas quienes le contaban "que mami les pegaba o que las obigaba a dormir con el tío". En esa línea, el denunciante puntualizó que la mayor de las nenas era la que "venía con marcas de golpes en el cuerpo", ya que era la que tenía "una mayor afinidad con él", contó.

Por su parte, la mamá de las menores lo denunció "más de trece veces por violencia de género", detllaó Bareiro quien a su vez advirtió que "ella se niega a hacerse la pericia que compruebe el abuso sexual".