"Me rompió la camisa, el corpiño, y me quería manosear. Después se llevó la llave de mi casa y me robó mis cosas", dijo Sabrina Stingo de 37 años, en diálogo con cronica.com.ar , quien denunció ante la Justicia a su expareja y papá de su hija de dos años y medio, por los reiterados casos de violencia de género que sufrió.

Un " infierno" le tocó atravesar a Sabrina tras reunir la valentía suficiente y denunciar a su expareja. Según detalló el sujeto se le presentó a su casa a cualquier hora del día para insultarla. Incluso en una oportunidad le arrancó el cable de luz. También difundió fotos íntimas de ella, y se hizo un perfil de Whstapp trucho haciéndose pasar por ella, mediante el que le hablaba a sus conocidos. Ante esa situación se recibió un botón antipánico que "nunca aparece" . Finalmente, el 2 de diciembre pasado su presunto agresor quedó detenido , y desde hace unos días le informó que podría ser beneficiado con arresto domiciliario tobillera electrónica .

Sin embargo, el camino fue largo y sinuoso hasta que recibió una respuesta de parte de la Justicia, luego de pedir a gritos que alguien la escuche. La violencia que Sabrina sufrió se retrató en distintos episodios, en los que incluso su pequeña hija fue testigo.

Uno de ellos con fecha el 9 de septiembre del año pasado. Según relató la víctima, su pareja conducía el vehículo que habían comprado entre los dos, y ella ocupaba el lugar de acompañante con su bebé encima. "Empezó a insultarme y a decirme puta. Me rompió la ropa y empezó a manosearme", detalló. En ese entonces Sabrina ya estaba separada de él aunque convivían bajo el mismo techo de una vivienda situada en la localidad de Glew.

Para escapar de esa situación, Sabrina se bajó del auto "andando", con su bebé en brazos y caminó las cuadras restantes hasta su domicilio. Al llegar se encontró con que su expareja le había robado sus pertenencias, entre ellas una computadora.

“Me dijo que me devolvía las cosas, si le hacía sexo oral ”, detalló. Como ella se niega, él la empezó a insultar ya golpear sin límites. El hecho fue denunciado en la comisaría tercera de Glew.

El agresor de Sabrina ya tenía antecedentes por violencia de género

Al comienzo de la pandemia, en 2020, Sabrina ya lo habia denunciado por violencia de genero en el partido de Lomas de Zamora, donde vivían anteriormente.

"Empezó a insultarme porque yo estaba escuchando una música que a él no le gustaba ", relató. El ataque verbal se convirtió en físico. "Me empecé a pegar piñas en las costillas. Yo parecía una bolsa de boxeo" , detalló. Hasta que logró sacárselo de encima y corrió a alzar a la nena que lloraba. En ese contexto, Sabrina recordó que su expareja "salió y volvió con un palo de escoba. ´Queres más, queres más´, me decía, mientras me golpeaba".

"Yo dejo la nena en la cuna, y me siguió pegándo con un palo de secador. Me dio una patada y me tiró a la calle. Me dejó afuera. Un vecino fue el que llamó a la policía", sostuvo.