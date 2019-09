La mamá de un nene que asistía al jardín "Conejito Saltarin" en la localidad bonaerense de Banfield denunció que el profesor de música abusaba sexualmente de su hijo y de sus compañeritos de sala roja. Según relató la mujer, el nene le contó que "el profe que toca la guitarra me toca la cola a mí y a mis compañeros".

El caso salió a luz antes de las vacaciones de invierno. El nene no estaba asistiendo al jardín ubicado en la calle Martin Rodríguez 2240 porque su papá había tenido un accidente y nadie podía llevarlo. Momentos antes de ir al trabajo, "lo desperté para darle un beso y la mamadera y le dije que iba a volver al jardín, pero que recordara que nadie podía tocarle la cola ni sus partes de adelante", indicó Camila en diálogo con cronica.com.ar.

Acusan al profesor de música de bajarle los pantalones a los nenes y tocarlos.

En ese momento, el nene le dio la razón pero se quedó callado. "Mamá, a mí el profesor que toca la guitarra y tiene bigote me tocó la cola y me dolió", le contó el hijo. "También me dio a entender que lo hizo con dos compañeros", aseguró la mujer.

Inmediatamente llevó a la criatura a una guardia en Temperley donde le dijeron que no tenía signos de abuso pero que hiciera la denuncia porque había pasado mucho tiempo. Por ese motivo se dirigió a la comisaría de la familia de esa misma localidad para declarar lo ocurrido: "me dijeron que no diga nada, que se iban a encargar ellos".

"Comunicaron la situación al colegio y el jardín no me llamó, ni tampoco hicieron una reunión con los otros padres para decir lo que estaba pasando. Apartaron al profesor, pero es importante saber si otros nenes pasaron por lo mismo", indicó.

A partir de la falta de accionar del establecimiento educativo, la mamá del nene abusado decidió armar un grupo de WhatsApp con todos los padres de la salita roja para notificarles lo que estaba sucediendo. "De esta manera me enteré que a otra mamá su hijo le contó que cuando la seño se iba el profesor le tocaba la cola a los nenes", manifestó Camila.

Los otros padres se mostraron preocupados y, según agregó la madre, le dijeron que "sus nenes empezaron a tocarle la cola a sus propios familiares y no saben de donde sacaron esa práctica".