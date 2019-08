Los que perdieron todo

Los afectados contaron que lo que comenzó como un sueño de tener la casa propia terminó siendo un fraude que los dejó en quiebra. "Gasté todos mis ahorros, me quedé sin nada. Esta gente se fugó con nuestra plata y no sabemos cómo seguir", dijo uno de los damnificados.



Una de las víctimas fue Karina Caceres, de 49 años, que perdió recientemente a su hija y se quedó a cargo de sus tres nietitos. "Comencé a manejar la plata que le quedó a mis chiquitos y decidí invertirla en una vivienda para ellos. Pagué 150 mil pesos y no recibí nada a cambio", contó.

Luego, detalló que al pedir la factura por la transacción le dijeron que se la iban a enviar en un mail. "El mensaje nunca llegó, la vivienda tampoco. No paraban de postergar la fecha de entrega, me daban muchas vueltas. Me bloquearon de WhatsApp. Este último fin de semana me cansé y fui a reclamar al lugar: estaba cerrado. Los busqué en Facebook y descubrí que cerraron la página. En la red social, me pude contactar con más víctimas", dijo.

Al concluir, contó: " El local es muy conocido. Tengo amigos y familiares que obtuvieron sus viviendas luego de hacer negocios en este establecimiento. Es por eso que confiamos en ellos, no es que seamos tontos".

Yamila, de 21 años, otra de las afectadas, también se animó a denunciar la estafa de la que fue víctima: "Aboné 75 mil pesos el 4 de mayo y me dijeron que mi vivienda iba a estar lista entre el 6 y el 12 de junio. En esa fecha, me aseguraron que se atrasaron por las intensas lluvias y postergaron la entrega para el 31 de julio. Ese día, les mandé mensajes y descubrí que me habían bloqueado de WhatsApp. Los llamé y nadie me atendió. Cuando fui a la puerta del negocio, lo encontré cerrado. Los vecinos del local me dijeron que el último sábado levantaron todo y se fueron".