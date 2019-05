Un ex combatiente de Malvinas, que reside en Entre Ríos, se encontró con la mujer que escribió la carta de aliento que lo acompaña desde hace 37 años. Rodolfo Bermúdez, de 56 años, destacado por su desempeño durante la guerra, dio detalles de la emotiva historia a Crónica. Además, difundió el contenido del mensaje que conserva intacto desde 1982.

Bermúdez estaba revisando sus cajas de recuerdos cuando encontró una carta fechada el 28 de abril de 1982, un escrito que recibió en tiempos de guerra, el cual releyó incontables veces cuando necesitaba fuerzas para seguir. Al revivir esos momentos, sintió la necesidad de buscar a Marcela Almada, de 54 años, quien le escribió el mensaje cuando ella tenía 17 y él 19.

"En la carta, tenía su nombre completo y dirección. En primer lugar, la busqué por Facebook pero no la encontré. No pensaba rendirme tan fácil, por lo tanto, fui hasta la calle que figuraba en el escrito. Allí, me dijeron que la gente que vivía en ese lugar había muerto. Sin embargo, otro vecino me dio una esperanza: me dijo que Marcela se había mudado y me brindó otra dirección", contó.

Continuó: "Fui a buscarla a la nueva dirección que me dieron y me atendió el hijo de Marcela. Aunque el chico tuvo miedo al principio, terminó confiando en mí y me dijo que espere en la puerta a su madre. Cuando la vi, sentí una profunda emoción".

"Al verla y conversar con ella, le agradecí y le dije que sus palabras fueron muy alentadoras y que me hicieron muy feliz. En el estado de necesidad en el que estábamos, fue muy lindo recibir una carta. Necesitaba agradecerle el gran gesto que tuvo conmigo", relató.



En tanto, Marcela dijo a este medio: "Encontrarme con él fue muy emocionante, no esperaba algo así, fue una gran sorpresa. Me acuerdo cuándo escribí la carta en la escuela y estoy muy feliz y orgullosa de haberlo hecho. Fueron momentos muy duros y tristes. Rodolfo es un verdadero héroe".

Rodolfo, de 56 años, junto a Marcela de 54.



A sus 17 años, Almada escribió: "Querido soldado, me llamo Marcela. Soy alumna del segundo año de la Escuela Normal de esta localidad. Tengo 17 años y comprendo muy bien el momento que estamos pasando los argentinos. Principalmente ustedes, que se encuentran tan lejos de sus familias para defender nuestra soberanía".

"Todos estamos orgullosos de ti y de todos esos soldados que se encuentran en el sur. Sé que estás decidido a defender con valor ese territorio tan querido por todos los argentinos. Los ingleses tendrían que comprender que las Malvinas son argentinas, sé que estas decidido a luchar por la patria. Tené fe en Dios y la Virgen, ellos los protegen. Te pido que sigas con fe y valor, saldrán triunfantes", destaca la misiva.

La carta fechada el 28 de abril de 1982.

La historia detrás del mensaje

El 2 de abril de 1982, un profesor de la Escuela Normal de Concordia, Entre Ríos, le pidió a sus alumnos que escriban cartas para los soldados que estaban luchando en Malvinas. Una de las estudiantes, Marcela, que en ese momento tenía 17 años, sacó una hoja y una lapicera de tinta y escribió un mensaje que llegó a las manos de Rodolfo.

"Durante la guerra, cada tanto, venía un vehículo que traía correspondencia de todas las provincias de Argentina. Cuando dijeron que había una carta para soldados de Concordia me acerqué porque no había nadie más de ese lugar", recordó Bermúdez.

Continuó: "Contesté la carta y le pedí a Marcela que se arrime a mi casa para tranquilizar a mis padres, quería decirles que estaba bien y que no debían preocuparse por mí".