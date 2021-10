"Mi hija estaba en una fiesta de 15 con sus amigos en el Hotel Libertador, cuando este señor que se dedica a la fotografía se le arrima, y le ofrece un trago de Gancia con Sprite al que le mete algo para drogarla. La nena empieza a no tener registro de lo que pasaba, estaba como abombada, entonces la retira afuera con la excusa de que estaba descompuesta y la saca a tomar aire, pero se la lleva a su casa donde cometió la violación. Después de casi dos horas la nena aparece inconsciente junto a este sujeto", contó Gabriel Pérez papá de la víctima, que actualmente tiene 17 años, en diálogo con cronica.com.ar.

El episodio de violación habría ocurrido a fines de 2019. Los días posteriores la menor estuvo con dolores pélvicos y ciertas hemorragias, sin embargo, en ese entonces la menor no quiso hablar debido a que su padre había sufido un accidente vial. "No lo contó para no sumar una tragedia más a la familia", expresó Gabriel. Sin embargo, nueve meses después la joven le confió a su mamá lo sucedido.

"Fui violada", esas fueron las palabras con las que le reveló a sus padres el calvario que sufrió y que al día de hoy la persiguen como "flashes". Es que según puntualizó Gabriel el "trago estaba intoxicado", aunque se desconoce con qué psicofármaco. Por tal motivo el relato de la adolescente "tiene baches", en los que no recuerda cómo de un momento a otro apareció en una cama, con el denunciado encima de ella, tal como establece en su declaración indagatoria.

.

Desde entonces, la víctima se encuentra con tratamiento psicólogico, y contención familiar. "Está muy mal, psicológicamente y emocionalmente. A veces tiene intenciones de terminar con su vida", remarcó Gabriel.

A partir del crudo relato de su hija, Gabriel comenzó a investigar sobre el presunto abusador, quien tendría otras acusaciones similares en su contra. "Su modus operandi es intoxicarlas con la bebida, él espera a que empiece el baile y cuando las chicas se sienten mal, o descompuestas, las lleva aparte y comete los abusos", expresó Gabriel respecto al acusado.

La denuncia fue realizada en la comisaría de la Mujer de Tandil, y aunque se desarrolló un allanamiento en la vivienda ubicada en Brandsen 79, donde se secuestraron algunos elementos de interés para la causa, la misma no avanza.

Al respecto, el papá de la víctima puntualizó que el acusado, "es de una familia reconocida de la ciudad, y trabaja en un hotel prestigioso", razón por la que "se busca tapar lo ocurrido" y el imputado está "libre". Mientras tanto las pericias en la investigación "se dilatan"."Vamos todos los lunes y la causa está igual", sentenció.