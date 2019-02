El hecho ocurrió en el pueblo de Racagua.

Una joven de 19 años fue a bailar con sus amigas a un boliche situado en la ciudad bonaerense de Pergamino, un hombre pasó a su lado y le tocó el hombro, la víctima comenzó a sentirse mal y salió del local para tomar aire. A las afueras del establecimiento, la raptaron y se la llevaron a un prostíbulo. La afectada logró pedir auxilio y fue rescatada por su madre. No hay detenidos por el caso.

Lorena León de 19 años fue drogada en un boliche y la llevaron a una vivienda situada en el pueblo de Racagua. Los acusados le sacaron su celular sin saber que la víctima tenía dos teléfonos. Con las fuerzas que le quedaban, envió mensajes a un familiar: "Ayuda. Auxilio. Estoy en un lugar celeste. Me obligan a tomar cocaína. Me van a inyectar otra vez. Es el bar del Turco". Además, llegó a mandar algunas fotos para que reconozcan el lugar.

Elizabeth Argento, la madre de la afectada, fue informada de la situación y se dirigió con urgencia al lugar donde sospechaba que podía estar su hija. Al llegar a la vivienda, tocó la puerta varias veces sin obtener respuesta. Minutos después, escuchó a la joven decir "mamá" con una débil voz. En este momento, no dudó, gritó, llamó a todos los vecinos e ingresó al lugar a buscar a su sucesora.

Allí, encontró a su hija tirada en una cama. El lugar era oscuro, estaba muy sucio, tenían drogas, bebidas alcoholicas, ropa de muchas chicas e imágenes obscenas, según relató la mujer a Crónica. Luego de irrumpir en la propiedad, llegó la policía al inmueble. La afectada fue trasladada de urgencia al Hospital San José, donde fue asistida por la ingesta de estupefacientes. Determinaron que tuvo relaciones sexuales pero manifestaron que no encontraron rastros de abuso.

En tanto, la madre de la chica manifestó: "Mi hija no pudo forzarse a nada porque estaba completamente drogada". Además, recordó que su pequeña describió: "Estuve desnuda. Me lavaban el cuerpo en una palangana que estaba tirada en el piso. Una mujer me arrancó el pelo. Un hombre que estaba en el lugar me dijo que no me iba a ir más y agregó: 'ya sos mía, me perteneces a mí'".

Argento brindó declaración ante la justicia este lunes y aseguró que la causa fue caratulada como "trata de personas". Este martes a las 17 realizarán una marcha en Rancagua en busca de justicia. La causa está a cargo de la Fiscalía N°1 de Pergamino.



Así fue encontrada la joven de 19 años.

Estaba tirada en una cama.

Había bebidas alcoholicas.

Tenían imágenes obscenas.