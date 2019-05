Un nene se animó a contar el calvario que sufrió hace 4 años en el kiosco de su tío, situado en la localidad bonaerense de José C. Paz. Mientras la madre del menor, de 8, estaba dando a luz, el pequeño quedó al cuidado de su familiar. El acusado, de unos 20, aprovechó ese momento para golpear a la víctima y empalarla salvajemente. Allegados al chico reclaman la detención del sospechoso.

Hace cuatro años atrás, el nene de 8 comenzó a tener dificultades para relacionarse con la gente y empezó a orinarse encima. Desde ese entonces, su familia nunca paró de indagar sobre su comportamiento. Finalmente, este miércoles el menor se animó a contar el calvario que había sufrido.

La víctima recordó que, el día que su mamá estaba dando a luz a su hermanita, se quedó al cuidado de su tío Emanuel. Mientras el nene estaba jugando en el kiosco del hombre, situado en la Villa Altube, el sujeto se acercó al menor con un palo y lo golpeó brutalmente. Luego, el acusado utilizó ese objeto para introducirlo dentro del pequeño. "Emanuel me bajó el pantalón, me pegó con un palo y me lo metió adentro", contó el nene.

En tanto, su padre, Adrián, de 29 años, manifestó a Crónica: "En ese tiempo mi hijo andaba muy mal, no hablaba, se hacía encima, no jugaba. Yo no sabía que pasaba, quería ayudarlo pero cada vez estaba peor. Sabía que algo lo perturbaba pero jamás me imaginé que había sido víctima de una situación tan aberrante".

Cuando la familia escuchó las terribles declaraciones, se dirigieron de inmediato a hacer la denuncia en la Comisaría de José C. Paz. Sin embargo, el acusado continúa en libertad. Vecinos y allegados al menor marcharán este viernes por la noche hasta la casa del acusado, situada en las calles Andres Bello y Salguero , en busca de justicia.

"Queremos que este perverso termine tras las rejas. Este tipo le arruinó la vida a mi hijo y no puede quedar libre, su próxima víctima puede ser cualquiera. Vamos a marchar y reclamar hasta llegar a las últimas consecuencias", aseguró el padre del menor a este medio.