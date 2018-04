La plaga de bichos no sólo produjo picaduras, miedo y nerviosismo, sino también retraso en la hora pico en el tren San Martín, en un servicio proveniente de Retiro.

La maquinaria adquirida durante la gestión de Florencio Randazzo, tiene algo más de cuatro años de vida, pero ya necesita mantenimiento, está en pésimas condiciones y su arreglo tendría un costo de 30 millones de dólares.

Según reportes, el tren que suspendió su servicio en Caseros no sería el único con pulgas, por lo que analizan la posibilidad de un sabotaje, no obstante, según los carteles en los mismos vagones, las fumigaciones no se estarían realizando desde hace años.

Pasajeros del tren San Martín, se comunicaron con Crónica a través del Whatsapp, para contar su experiencia: "en el tren hay una plaga de piojos y pulgas tremenda, estamos viajando como ganado y todos rascándonos, una vergüenza el servicio, es lo único que faltaba".

Hay algunos usuarios indignados diciendo que "está lleno de bichos en todas las formaciones y en todos los trenes está igual".

En estas condiciones quedó la formación del tren San Martín.

Así quedó un pasajeros tras que le cayeran todo tipo de insectos de los ventiladores.

Según se puede observar, no se hace desinfección desde 2015

Insectos por todos lados en las formaciones del tren San Martín

Pasajeros muestran como les caían las pulgas en la mano.

Así estaba la situación hoy en la estación Caseros.

Vacían una formación del tren San Martín por pulgas.