Un recién nacido, que fue abandonado por su madre, fue hallado por un grupo de jóvenes en la localidad bonaerense de Merlo. El bebé estaba dentro de una caja y llevaba una nota pegada en su pecho, escrita por su progenitora. El pequeño fue socorrido y se encuentra en buen estado de salud. Se desconoce el paradero de la mujer que lo dejó en medio de la vía pública.

Tres jóvenes que estaban yendo al kiosco, el miércoles por la noche, se toparon con un recipiente de cartón cerrado en medio del camino y algo les llamó la atención. Al abrirla, se encontraron con un bebé dentro de ella, envuelto en mantas. El pequeño tenía una nota en su pecho, la cual decía: "Me llamo Mateo. Nací el martes a las 20:35. Mi mamá me dejó acá porque no puede cuidarme".

El nene, que estaba dentro de una caja junto a ropa y un gorrito de lana azul, fue socorrido por los chicos que lo encontraron, quienes llamaron de inmediato a la policía y los agentes llevaron al pequeño al hospital más cercano.

Uno de los muchachos que lo encontró manifestó: "Fue una alegría encontrarlo. Espero que Dios lo bendiga y le de un buen hogar y una familia que lo cuide mucho. Espero tenerlo otra vez en mis brazos".

En tanto, testigos manifestaron: "No sé qué hubiera pasado si no encontraban al bebé y si lo dejaban pasar la noche tan fría en esa caja. No podemos creer que lo hayan abandonado en medio de la calle y no en la puerta de una iglesia o un hospital".

El bebé está en buen estado de salud.