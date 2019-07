EXCLUSIVO de cronica.com.ar La víctima de 33 años, que vivía en Boedo, fue encontrada muerta en una vivienda que se prendió fuego en la localidad bonaerense de Bernal. "No conocemos ese lugar, no sabíamos nada de ella hace días. No fue un accidente, me la mataron", dijo el esposo de la fallecida. Detalles estremecedores.