Leonardo Lezcano, de 18 años, fue asesinado de una puñalada en el corazón por un delincuente de 22 que robó su celular en plena vía pública en la localidad bonaerense de Villa Fiorito, Lomas de Zamora. Los familiares de la víctima aseguran que el acusado ya había sido detenido por un episodio similar y exigen que permanezca tras las rejas.

La víctima, que estaba a punto de terminar sus vacaciones y comenzar las clases en las próximas semanas, estaba caminando hacia la casa de un amigo en plena tarde cuando fue interceptado por un ladrón, identificado como Gastón alias "Cable", en las calles Figueredo y Milán.

En esa intersección, el acusado lo sorprendió por la espalda, lo amenazó con un cuchillo y le pidió a Leonardo que entregara todas sus pertenencias. Pese a la adenalina y el susto del momento, la víctima logró tranquilizarse y le entregó su celular sin aplicar ningún tipo de resistencia. Sin embargo, el delincuente le clavó una puñalada y se escapó corriendo con el teléfono.

Testigos socorrieron a Leonardo, quien quedó inmóvil y ensangrentado tendido en el suelo, y ayudaron a que se haga efectivo su traslado hacia el Hospital Gandulfo, donde la víctima terminó falleciendo tras agonizar durante varias horas.

Pese a que policías lograron identificar y detener al acusado, vecinos y familiares del joven piden que el agresor continúe tras las rejas. "Éste pibe es famoso en el barrio por robarle a la gente y no es la primera vez que asesina a alguien durante un intento de robo. Lo agarran y lo largan a los pocos días. No queremos que vuelva a estar libre, reclamamos una condena justa para éste violento que arrebata vidas como si no significaran nada", expresó la tía de la víctima a Crónica.

Además, Natalia, de 42 años, detalló que el próximo miércoles 26 de febrero realizarán una marcha en las mismas calles donde le robaron la vida a Leonardo.

Al concluir, manifestó: "Mi sobrino era un chico muy sencillo, él estaba muy contento con lo poco que tenía. Sólo quería terminar sus estudios y éste tipo le robó la vida. Su familia está destrozada, especialmente su hermana: eran como gemelos. Los criaron juntos y les enseñaron siempre que debían cuidar uno del otro".

El caso, caratulado como homicidio agravado con robo calificado por el empleo de arma blanca, está a cargo de la Comisaría N° 5 de Villa Fiorito, Lomas de Zamora. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 a cargo de la doctora Roxana Milano.