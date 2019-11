Un hombre en estado de ebriedad chocó contra el paredón de una vivienda situada en la ciudad bonaerense de Gregorio de Laferrere y destrozó el frente de la casa. "Es que tomé tres copas", excusó a los dueños del inmueble, quienes denunciaron la situación a Crónica.

El suceso ocurrió este sábado por la mañana en una casa situada en la calle Almirante Cordero. Una familia estaba durmiendo dentro de la su vivienda cuando, de pronto, sintieron un fuerte estallido que provenía de las inmediaciones del inmueble. Al asomarse a través de la ventana, se encontraron con la imagen de un vehículo que atravesó el paredón del lugar.

"Nos asustamos porque no sabíamos qué había pasado. Al ver lo que ocurrió, nos acercamos de inmediato al auto a verificar que el conductor estaba en buen estado de salud. Resultó con heridas leves, se golpeó el brazo y tiene raspones. Cuando le preguntamos qué había pasado, dijo 'es que tomé tres copas'", relataron los afectados.

Agregaron: "Obviamente, nos asustamos porque no sabíamos qué había pasado. Sin embargo, al descubrir la verdad, no nos pareció algo insólito ya que hace un mes atrás pasó algo similar: un auto se subió a la vereda y se metió a la casa de al lado. Los coches por esta zona van a toda velocidad, no hay control. Creemos que deben poner controles de tránsito o, al menos, cámaras de seguridad", agregaron.

Así quedó la casa.

Pasó un hecho similar hace menos de un mes.