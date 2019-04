Un ladrón de bicicletas fue escrachado mientras robaba uno de estos vehículos en una calle de la localidad bonaerense de Banfield. Cámaras de seguridad captaron cómo el sujeto rompió las cadenas del rodado y se lo llevó con total impunidad, a plena luz del día.

El hecho ocurrió a las tres de la tarde en la calle Berutti, entre Alem y Acevedo, a cuatro cuadras de la Comisaría de Banfield donde fue radicada la denuncia. El dueño de la bicicleta, Carlos, de 58 años, la ató con una cadena a un palo en la puerta de un consultorio de psicología, entró a su sesión y, al salir, el rodado ya no estaba.

Indignado, le pidió ayuda a la profesional, que revisó las cámaras de seguridad de su consultorio y encontró las imágenes del ladrón en acción.

"Hicieron volar el candado y se llevaron mi bici. Llamé al 911, hice la denuncia y fui a la bicicletería de la zona, donde yo había comprado mi vehículo, para que lo atrapen si llegan a verlo. Es de color azul y blanco y es todo terreno", describió la víctima a Crónica.

Agregó: "Es la primera vez que me pasa algo así. No había ningún policía por la zona. Estoy cansado de la inseguridad. Estuve dentro del consultorio tan solo una hora y, cuando salí, mi bicicleta ya no estaba. Por el uniforme que tiene el sujeto en el video, creo que es un barrendero".

Las imágenes muestran cómo el delincuente se robó la bicicleta en segundos, con total impunidad, frente a los vecinos de la zona: