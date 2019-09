Un inspector de tránsito fue denunciado por golpear con un elemento cortante a un hombre, de 33 años, en la localidad bonaerense de Rauch. El violento suceso quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima asegura que el acusado "sigue trabajando como si nada" y reclama que se tomen las medidas correspondientes.

Alexis, de 33 años, relató que la disputa se generó en la Latamendi y avenida Matheu, cuando el damnificado estaba circulando en su camioneta e increpó al agente por estar cortando la calle. "Le pedí que me explique los motivos por los cuales estaba cortando el tránsito, se agarró el miembro, me insultó y me pidió los documentos de la camioneta", dijo el damnificado.

"Le respondí que, si quería mis documentos, los vaya a buscar a mi trabajo. Luego, seguí mi camino", contó. Luego, detalló que vive en un pueblo chiquito, con pocos habitantes, y que por esta razón estaba seguro que el inspector sabía el domicilio de su negocio.

Minutos después de la pelea, el inspector de tránsito se presentó en la puerta del trabajo de este hombre y, sin mediar palabra alguna, le dio un contundente golpe en la mandíbula. La víctima, cree que el acusado tenía un elemento cortante en su mano, parecido a una manopla.

A partir de esta agresión, los protagonistas comenzaron a golpearse en plena vía pública hasta que los vecinos escucharon los gritos e insultos, se acercaron al lugar y lograron separarlos.

Cámaras de seguridad captaron la secuencia completa. En la primera parte del archivo, se ve cómo el inspector aparece en escena, se coloca un objeto en su mano, y se acerca a la puerta del trabajo de este hombre. En tanto, el damnificado sale del negocio y, cuando intenta averiguar qué estaba pasando, recibe una contundente trompada en su rostro.

Luego de ser agredido, Alexis se dirigió al hospital local, donde constataron una lesión en su mandíbula. Tras salir del centro médico, se dirigió de inmediato a realizar la denuncia en la Comisaría de la zona. Pese a la acusación, el inspector continúa trabajando "como si nada hubiera pasado", dijo.