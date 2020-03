@melinardguez

Un hombre fue denunciado por abusar sexualmente de una joven de 17 años que trabajaba como empleada doméstica en una vivienda situada en la localidad bonaerense de General Rodríguez. A raíz de la acusación de la menor, más casos similares salieron a la luz. Policías detuvieron al acusado pero lo liberaron a las pocas horas y la familia de la víctima vive bajo amenazas.

Según relató Flavia, la madre de la víctima, su hija realizó una publicación en Facebook y ofreció sus servicios como empleada doméstica. Un hombre se contactó con ella tras ver el aviso y la contrató para limpiar dos veces por semana en su hogar situado en el barrio Bicentenario, Manzana 36. Sin embargo, el sujeto identificado como Carlos Antonio terminó aprovechándose de la menor.

"El hombre la contrató para trabajar dos veces por semana, desde las 8 hasta las 14. A las 10 de la mañana, ella ya había terminado de limpiar toda la casa y se dirigió hacia la habitación del hombre para preguntarle qué más podía hacer. En ese momento, este tipo le pidió que se acostara a su lado. Mi hija se negó y, en ese momento, el la abrazó y la tiró contra la cama, le tocó los glúteos y le manoseó la vagina. Mi nena se puso a llorar y le pidió que se detuviera. Afortunadamente, pudo salir corriendo hacia el comedor", relató la mujer.

Continuó: "Cuando llegó a la puerta de la casa, se encontró con que la puerta estaba cerrada con llave. Entonces, le suplicó al hombre que la dejara salir. El sujeto cambió su actitud, le pidió disculpas, le ofreció agua y le ofreció llevarla a casa en su camioneta. Mi hija se negó y le pidió, otra vez, que le abriera la puerta. Una vez que pudo salir, me llamó desesperada, nos encontramos en la estación de tren de General Rodríguez y avisamos al 911".

Efectivos se acercaron a la casa del acusado, lo detuvieron y lo trasladaron de inmediato a la Comisaría N° 1 de General Rodríguez. Cuando la víctima y su madre llegaron al establecimiento policial, fueron agredidas por familiares del acusado. Horas después, decidieron liberar al sospechoso.

El sujeto fue escrachado en Facebook.

"Los familiares del acusado nos golpearon frente a los policías y nos amenazaron de muerte. Pese a que los efectivos fueron testigos de la agresión, no hicieron nada e incluso liberaron al abusador. Pedimos una perimetral pero no obtuvimos respuesta. Mi hija y yo estamos encerradas en nuestra casa y no podemos salir, tenemos mucho miedo y nadie nos ayuda. No sabemos a quién acudir", contó la mujer desesperada.

Más denuncias

En otro intento por obtener Justicia y alertar a las personas sobre las actitudes de éste hombre, Flavia decidió hacer pública la denuncia a través de Facebook y compartió la foto del acusado. A raíz de este posteo, otras jóvenes se contactaron con ella y aseguraron que también fueron abusadas por él cuando eran menores de edad.

"Publiqué la foto de este tipo y algunos lo reconocieron de inmediato. Dos chicas de unos 20 años me hablaron y me dijeron que el hombre las abusó cuando eran menores. Uno de los sucesos fue muy similar al de mi hija: él contrató a una de estas chicas para que le limpiara la casa y ahí se aprovechó de ella", aseguró.

Al concluir, pidió ayuda desesperada y solicitó la urgente intervención de la Justicia. "Mi hija está terminando el secundario y quiso tener sus primeras experiencias laborales. Necesitamos que la Justicia intervenga porque no queremos seguir viviendo con miedo. Si este hombre sigue libre, otras chicas están en peligro. ¿Qué tiene que pasar para que hagan algo?", sentenció.