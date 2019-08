Lo soñaron, armaron el viaje con mucho tiempo de antelación, juntaron dinero y se fueron tres meses rumbo al continente asiático, en busca de aventuras. Pero estas dos amigas argentinas nunca imaginaron que la historia iba a terminar tan mal.

Renata Segal tiene 26 años y Leila Suaya 24. Ambas son de Caballito y como cualquier par de amigas, se fueron juntas de vacaciones a Camboya, país ubicado en el Sudeste Asiático, junto a la costa del golfo de Tailandia. Pero un día, cuando estaban paseando por uno de los famosos templos del lugar, les robaron y se quedaron sin dinero y sin documentos. Están desesperadas, en otro país y sin plata. Contaron su experiencia en una historia de Instagram, para dar detalles de lo sucedido y pedir ayuda.

"Estábamos andando en bicicleta en Camboya y un pibe pasó y me sacó la mochila donde tenía los pasaportes, guita, tarjetas, todo. El problema es que acá no hay embajada de Argentina, por ende nada nos ampara, por lo que no podemos salir del país", dicen las chicas en sus cuentas de Instagram.

Crónica se comunicó con las argentinas, quienes detallaron en exclusiva: "Vinimos a un lugar que es muy turístico en Camboya, donde hay un templo muy conocido. Nosotras fuimos ahí. Vinimos de vacaciones tres meses en total en todo el viaje".

Renata y Leila, amigas argentinas de Caballito.

"Estábamos en la bici cerca del templo, cuando pasaron dos motochorros, a mi amiga la tiraron al piso, le sacaron la mochila donde tenía toda la plata que trajo para todo el viaje, las tarjetas de crédito, más el pasaporte. El problema es que acá en Camboya no hay embajada de Argentina, por ende a Argentina nos representa Tailandia", indicó Leila.

"Hasta que Tailandia se puede comunicar con nosotras pasan días. No sabemos cómo salir de acá... Una vez que nos den el pasaporte de urgencia, que no sabemos cuánto tiempo puede pasar, nos puede demorar más acá porque Migraciones te demora unos tres días porque para entrar acá necesitamos una Visa y como ella no tiene esa Visa, tienen que corroborar cuándo entró al país, cómo y por dónde. Entonces eso tarda todavía más", agregó.

Renata y Leila está preocupadas porque "el lugar es ultrapeligroso, súper sucio, todo oscuro, y hay mucho robo".

Mientras tanto, sus familiares desde Argentina están intentando ayudarlas. Van a la Cancillería todos los días, para meter presión, pero no pudieron hacer mucho porque es justamente la embajada de Tailandia quien se tiene que ocupar del caso.