"No se puede vivir más así", lamentó Irma de 59 años a cronica.com.ar. Y es que la vecina de la localidad bonaerense de Villa Madero está cansada de los reiterados episodios de inseguridad en su barrio, que ya no dan respiro. Ahora, le arrebataron a su coneja Bonnita, según ella, "una integrante más de la familia".

Todo sucedió el sábado por la tarde, cuando la familia, en su domicilio de Velez Sarsfield al 522, dejó por error abierto el portón de su patio mientras realizaban una mudanza. En cuestión de segundos, el animal desapareció y no pudieron volver a dar con él.

Bonnita tiene cuatro meses y una familia que la espera.

"Se fue atrás de mi gato cuando estábamos guardando cosas en el garage. Más tarde una vecina nos avisó que un chico de tez blanca, cabello rapado, pantalón azul y campera negra lo agarró y se lo guardó en el bolsillo", relató Irma.

"Me comía todas las plantas y saltaba por todos lados, pero no me importaba porque la amaba".

La coneja de solo cuatro meses es de su hija y ya se habían encariñado lo suficiente como para lamentar su pérdida: "Me comía todas las plantas y saltaba por todos lados, pero no me importaba porque la amaba", indicó la mujer que es fanática de los animales: "Tengo dos gatos y una perra que ahora está ciega, y jugaban con ella", agregó.

Irma y Bonnita se habían vuelto inseparables.

Si bien esta noticia la "partió al medio", ella no baja los brazos y lo último que pierde son las esperanzas: con carteles y cinta, empapeló el barrio con la imagen de Bonnita, para que regrese a su hogar donde la esperan con muchas ansias: "Pegué carteles por todos lados", aseguró. Ahora, "cada vez que veo una foto de ella me pongo a llorar".

Además, lamentó que tengan que presenciar a diario, graves hechos de inseguridad en su barrio, lo que los llevó a enrejar toda su vivienda: "Atrás de mi casa está oscuro, no podés salir después de las cinco de la tarde porque te roban. Tengo miedo porque a veces estoy sola".

