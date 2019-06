Un hombre de 39 años, que pacede esquizofrenia, llegó de España hace tres meses, le robaron todas sus pertenencias y quedó en situación de calle. Una vecina que encontró al señor en el barrio porteño de Palermo pide ayuda desesperada. "Desde la embajada de su país aseguraron que su hermano lo está buscando. Le sacaron las medicaciones y no tiene forma de comunicarse con su familia", dijo la mujer a cronica.com.ar.

Rosana Cavagna, de 44 años, encontró al hombre en situación de calle este último viernes en las calles Thames y Niceto Vega. Al verlo desorientado, le ofreció llevarlo a un comedor solidario. El lugar se encontraba cerrado y, por lo tanto, lo invitó a comer en un local cercano. Allí, Guillermo Velasco Díaz de Mendivil, le contó su terrible historia.

Según relató la mujer, este hombre, "muy educado y respetuoso", le contó que llegó a Argentina hace tres meses con el fin de conseguir trabajo y, un mes después de haber arribado, delincuentes lo golpearon con un palo, le robaron sus pertenencias y escaparon. A partir de ese momento, vive en situación de calle. "Miembros de una iglesia le donaron ropa de invierno", detalló la testigo.

La señora se conmovió con la historia y llamó al número 108 de Buenos Aires Presente, la organización estatal que brinda atención social inmediata a personas en situación de calle. "Dijeron que lo llevarían a la Comisaría situada en la calle San Juan y Entre Ríos y luego al Hospital Borda. Sin embargo, el hombre no se quiso quedar en el centro de salud y volvió por su zona. Un vecino dijo que le dio comida este lunes en las calles Serrano y Cabrera", relató la mujer.

Antes de que la asistencia social se lleve a Guillermo, la señora le pidió al hombre grabar un video para difundir su situación. En el archivo, se escucha al español mencionar: "Soy Guillermo Velasco, soy de España y, como verán, estoy en situación de calle y necesito ayuda porque me robaron todo".

Luego, decidió comunicarse con la embajada de Argentina en España. Allí, según dijo, le aseguraron que el hermano del señor lo estaba buscando intensamente ya que hace meses no tiene noticias de su familiar. "Su padre se llama Bernardo y sus hermanos son Nano, Diego y Eva. Viven en la ciudad española de San Sebastián", detalló.

Llegó de España hace tres meses, le robaron y vive en situación de calle pic.twitter.com/s4ff4SySJu — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 25 de junio de 2019

Vecinos lo ayudan con comida.

"Cuando llegó, alquiló un departamento en Palermo"

Sin poder quedarse tranquila por la situación del español, Rosana volvió al barrio porteño de Palermo y pidió información en los locales de la zona. Según aseguraron los vecinos, Guillermo, al llegar a nuestro país, alquiló un departamento situado en las calles Gorriti y Serrano y pasó allí un mes entero.

La señora sumó varios relatos de vecinos que llegaron a conocer al gallego cuando recién llegó a Argentina: "La gente lo reconoce por su acento español. La dueña de una lavandería dijo que el hombre llevaba su ropa a diario a su local. Por otro lado, un carnicero contó que Guillermo era cliente de su negocio y, cuando lo vio tan deteriorado, le preguntó qué había pasado con él. 'No me respondió la pregunta, se le llenaron los ojos de lágrimas y se fue', respondió el comerciante".

Tras una intensa búsqueda, la mujer pudo dar con el perfil del hombre en Instagram, donde figura como @guivelasco2. La última publicación posteada en la red social fue en agosto de 2017. Allí, bromeaba sobre su esquizofrenia.

Además, el sujeto figura en la red social Bebee, plataforma colaborativa formada para profesionales. En esa plataforma, detalla su experiencia laboral desde 2004 en España.

"Ya no sé donde está pero sé que volvió a Palermo gracias al vecino que me contó que le facilitó comida este lunes por la tarde en las calles Serrano y Cabrera. Salimos con mi esposo a buscarlo el fin de semana pero no lo encontramos. Necesitamos que alguien ayude a este hombre", dijo la mujer.