Una impactante persecución, que terminó con la vida de un joven de 25 años y dejó a otro internado en estado de gravedad, se registró en las inmediaciones de un boliche situado en la localidad bonaerense de Campana. Los afectados, a bordo de una moto, trataban de escapar de patovicas y autoridades del local bailable que, no conformes con echarlos a las piñas del establecimiento, querían capturarlos para propinarles una paliza, según manifestaron familiares del difunto a Crónica.

Kevin Alegre, de 25 años, fue a bailar con amigos y familiares al boliche Club 17 Unidos, situado en la calle Sivori 699. En un pasaje de la noche, tres empleados de seguridad del local se acercaron a él, lo tomaron por la espalda y lo sacaron del lugar. "Pregunté por qué lo sacaban y les dije que mi sobrino no estaba haciendo nada malo. Me dijeron que eran órdenes de arriba", contó Mariela Alegre, de 19 años, a Crónica.

"Cuando lo sacaron, el dueño del local le dio una trompada. Pude separarlos y le dije a mi sobrino que se vaya con su amigo en una moto. Le pedí desesperada que se escape porque lo iban a matar", continuó relatando la mujer.

Cuando el joven y su amigo, Alejandro Rodríguez, se subieron a la moto, su tía advirtió que los patovicas y el propietario del boliche subieron a una camioneta con la intención de seguirlos. "Me puse enfrente del vehículo y, si no me corría, me atropellaban. Estaban como locos, no les importaba nada", detalló.

Cuando los chicos, a bordo de la moto, llegaron a la avenida Varela y Alberdi, a cinco cuadras de la disco, el conductor de un auto no vio al vehículo de dos ruedas y chocó a los jóvenes. Producto del impacto, Kevin falleció y Alejandro sufrió heridas de consideración y lucha por su vida en el Hospital de Campana.

El auto que chocó contra la moto.

La moto en la que circulaban las víctimas.

Pertenencias de los afectados quedaron tiradas en la calle.