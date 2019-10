Otro relato salvaje quedó registrado por un conductor, quien en la mañana de este lunes mientras circulaba por el Acceso Oeste, fue víctima no sólo de una maniobra temeraria si no también de la agresión de un sujeto que manejaba un utilitario.

Poco antes de las 9 de la mañana, pasando el peaje de Ituzaingó el chofer de la Kangoo "se me pega atrás", relató Anderson, la víctima. "En tramos donde la máxima es 110km/h yo voy por el carril rápido a la máxima permitida y este enfermo que conducía en el momento se me pega atrás queriendo apurarme", siguió contando.

"Ya en el tramos donde la máxima cambia a 130km/h me adelanta por la derecha y como era de esperarse el enfermo me frena adelante, después se aleja, yo acelero hasta los 120km/h, frena de nuevo se vuelve a pegar detrás y después se pone al lado con la ventanilla abajo, saca un palo y golpea el vidrio, todo esto a 120km/h, después por unos metros mas sigue frenando enfrente", continúa relatando angustiado.

El hombre, quien iba acompañadpo con su novia quien filmó todo, lo insulta mientras el agresor huye. A esto se le suma que luego de encontrar un policía, Anderson no tuvo una respuesta positiva para dar con el agresor.

"Me detuve a contar la situación, me dijo que el ahí lo que podía hacer con el vídeo es enviarle una infracción y me recomendó hacer la denuncia. La Kangoo no tiene permitido ir a mas de 110km/h ya que esta registrada como utilitario", cerró la víctima.