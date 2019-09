@melinardguez

Cuatro delincuentes estudiaron los movimientos de una familia, los capturaron cuando volvían de trabajar en una pollería, los maniataron, los golpearon, los amenazaron de muerte, les robaron todas las pertenencias y se llevaron a la mascota de la casa: Reina, una caniche de tres años. "Queremos recuperar a nuestra perrita, no nos importa lo material", manifestaron desesperados los damnificados, que viven en la localidad bonaerense de Moreno, en diálogo con crónica.com.ar.

El tremendo suceso ocurrió el pasado lunes por la noche en una casa situada en la calle Intendente Emilio Gnecco al 521, barrio Paso del Rey de la localidad mencionada. Cuatro ladrones con caras tapadas se escondieron en las inmediaciones de la vivienda, esperaron que la familia llegue de trabajar y, cuando las víctimas ingresaron el coche en el garage, se metieron sigilosamente en el inmueble sin ser percibidos. Aunque pensaron que iban a encontrarse con los cuatro integrantes del clan, en el coche solo se trasladaban una mujer de 54 años y su hijo de 21: el padre de la casa se demoró en un supermercado chino y el restante sucesor estaba en el gimnasio.

Una vez que la mujer y su hijo salieron del coche, dos de los cuatro ladrones los atacaron, los apuntaron con sus armas de fuego, los golpearon, los amenazaron de muerte, los maniataron y los llevaron al livng de la casa. Los delincuentes restantes se quedaron fuera de la vivienda, esperando a los integrantes de la familia que aún no habían llegado.



Cuando el hombre de la casa llegó a la vivienda a bordo de la camioneta, vio a los ladrones y pensó que se eran amigos de alguno de sus hijos. Por lo tanto, estacionó su vehículo, se acercó amigablemente a ellos y, en ese momento, lo capturaron, lo golpearon, también lo maniataron y lo llevaron junto a los otros integrantes de la familia.



Mientras que dos de los violentos revolvían la casa en busca de elementos de valor, los otros dos restantes seguían agrediendo a los damnificados. "Le dieron un culatazo en el ojo a mi hermano y otro en la cabeza a mi papá. Pensaban que teníamos dólares, les pedían que entreguen los dólares todo el tiempo. En un momento, colocaron una almohada en la cabeza de mi hermano y mi mamá pensó que le volaban la cabeza. Fue horrible", dijo Facundo, el el restante hijo de la pareja, quien estaba en el gimnasio al momento del robo.

El violento momento duró, aproximadamente, unos eternos 40 minutos. Cuando los delincuentes escaparon a bordo del auto y de la camioneta familiar, las víctimas lograron soltarse y notaron que todos los faltantes. "Se llevaron nuestros vehículos, destrozaron la casa, desprendieron los televisores de las paredes, encontraron 5 mil pesos y 100 dólares. Nada de eso nos importó cuando notamos que se llevaron a Reina, nuestra perrita caniche de 3 años", manifestaron.

Las víctimas realizaron la denuncia en la Comisaría N° 3 de la localidad de Moreno y, gracias a la ayuda de los efectivos, encontraron la camioneta en José C. Paz horas después del robo. Sin embargo, no encuentran consuelo por el faltante de la perrita.

Pedido desesperado

"Hay personas que no lo entienden pero Reina era un integrante más en la familia, es como que te secuestren un hermano. Mi vieja está destrozada, cumplió 54 años este martes y, obviamente, no tenía ganas de festejar. Además del momento horrible que vivió, perdió a su mascota, eran las más unidas", detallaron.



Agregaron: "Reina tenía una compañera, Lola, la otra perrita de la casa. A ella no se la llevaron porque saben que, seguramente, no podrían venderla. Desde el robo, no ladra, no se mueve, no juega, no tiene ganas de nada, está todo el día acostada, se ve la tristeza en sus ojos".

Al concluir, enviaron un profundo mensaje dirigido a los delincuentes que los dañaron y se llevaron a la perrita: "Les pedimos que tengan un poco de consideración y corazón. No nos importa lo material, no les pedimos que devuelvan nada de lo que robaron. Solo queremos a Reina otra vez junto a nosotros, es parte de la familia. Si alguien la ve o tiene algún dato sobre ella, les rogamos que se comuniquen. Estamos desesperados, no podemos seguir sin ella. Necesitamos saber que está bien".