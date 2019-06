Una niña de diez años fue abusada por un sujeto en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, en La Matanza. Cuando contó lo que le había sucedido, su prima de 23 se dio cuenta de que el agresor era el mismo que diez años atrás había violado tanto a ella como a su hermana mayor. Cuando descubrió la verdad, se puso al frente de una campaña para evitar que el individuo continúe con sus ataques.

"Se hace amigo de los padres de nenas chiquitas, construye un vínculo de confianza y, cuando los responsables de los menores confían lo suficiente para dejarlos a su cargo, se aprovecha de los pequeños", relató Florencia, lo joven madre a quien el sujeto atacó cuando sólo tenía diez años. "Su nombre es Juan José "Piturro" Fallino, de 58 años, trabaja como masajista en el Mercado Central y vive a metros del colegio N°1, situado en la calle Francisco Beazley al 2175", agregó Florencia en diálogo con este medio.

Florencia asegura que cuando ella contó que había sido violada, nadie le creyó.

Cuando esta joven, madre de dos niñas, se enteró del ataque a su primita, decidió evitar que se sumaran las víctimas. ¿Cómo lo hizo? Empapeló el barrio con fotos del acusado. "Cuando conté lo que me pasó, nadie me creyó. Ahora, atacó a mi primita. Tengo que hablar para que no haya más víctimas, este enfermo tiene que estar preso", manifestó a este medio.

Florencia realizó la campaña con ayuda de su hermana Ayelén, de 25 años, quien también fue víctima de este sujeto cuando tenía 13. A raíz del empapelado, al menos cinco mujeres se comunicaron con las chicas para contarles que ellas mismas o sus hijas también fueron víctimas del acusado. Algunas, con mucho temor, se animaron a declarar en su contra para colaborar con este sujeto que sigue en libertad.

"Una señora vio la foto del señor y se quedó impactada. Reconoció de inmediato al hombre que la abusó cuando ella tenía diez años. Nos contó que el acusado estaba a punto de violarla cuando, de pronto, su familia entró al cuarto y lo sacó a las trompadas", dijo una de las chicas que entregó los folletos.

En tanto, otra mujer les comentó: "Es masajista en el Mercado Central. Le conté que mi hija había sufrido un golpe y se ofreció en reiteradas ocasiones a atenderla. Una vez la llevé pero mi nena se sintió muy incómoda, me pidió que no la lleve nunca más y le hice caso".

Florencio, la primera chica que se animó a hablar, juntó la voz de varias denunciantes y organizó una marcha para este viernes a las 16. Se concentrarán desde la plaza situada en el colegio N°1 y se movilizarán hasta la comisaría central de Rafael Castillo. La denuncias fueron radicadas en la Comisaría Central de Rafael Castillo y en la de la Mujer de San Justo. El caso está a cargo de la Fiscalía N°4 de la última localidad mencionada.

Un relato estremecedor

Tras recurrir en reiteradas ocasiones a la justicia y no obtener soluciones, Florencia se animó a hacer pública su denuncia a través de Facebook. En esa red social, compartió un video que estremeció a los usuarios.

En el archivo, manifestó: "Todavía hay vecinos que le creen. Hoy salgo a contarlo para que no haya más víctimas. A medida que voy entregando folletos, aparecen nuevas denunciantes. Sin embargo, nadie me da una solución y este hombre sigue libre. Tiene que pagar como se merece", manifestó.

Agregó: "Me abusó cuando tenía 10 años, cuando todavía no entendía nada de la vida. Me sacó las ganas de vivir, de soñar, de creer que la vida era linda. Me metió en un pozo del que todavía no puedo salir. Tengo dos hijas, voy a luchar por ellas y para que ninguna más tenga que pasar por lo mismo. Les pido ayuda, por favor".