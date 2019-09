Una maestra de música de 55 años, de nombre Nancy, fue acusada de haber abusado sexualmente de al menos nueve chicos de distintos cursos en el Jardín de Infantes Nro. 914, en el Barrio Sol de Oro, localidad bonaerense de La Unión, partido de Ezeiza.

Según denunciaron a cronica.com.ar las madres de las víctimas, cuyas edades varían desde los 3 hasta los 5 años, la mujer "manoseaba" a los nenes cuando los acompañaba al baño del establecimiento ecucativo y cuando jugaban en clase con una pandereta: "la maestra la hacía sonar, le bajaba los pantalones a los chicos, les metía el dedo en la cola y pedía a las nenas que le tocaran los pechos".

En diálogo exclusivo con este medio, Joana Elisabeth Cejas contó que su hija de 5 años venía comportándose "de manera extraña" desde hacía un mes hasta que, el lunes pasado, le confesó: "La seño Nancy me toca el agujerito de la cola y me hace doler, mientras ella se toca los senos y tapa las ventanas del baño con papel higiénico".

"Nos dicen que a la docente la apartaron del cargo, desde el lunes. Pero ayer se presentó en la escuela 25 a dar clases como si nada", confío Cejas, quién realizó una denuncia en contra de la mujer de 55 años el 28 de agosto de este año en la Comisaría Nro 2 de la Mujer y la Familia de la localidad de La Unión.

Según entienden las denunciantes, Nancy fue apartada de su cargo este lunes (Crónica).

Por otra parte, Carolina Azomena Blanco, de 37 años, reveló que la maestra de música "le bajaba el pantalón, le tocaba la cola, las 'campanitas' (refiriéndose a sus testículos), le agarraba la pielcita del pito y le decía que era chiquito" a su hijo de 4 años.

Según los dichos de Blanco, su nene manifestaba desde hacía "un mes" que le dolían sus genitales y ella lo atribuía a que "se estaba aguantando el pis". "Me pedía ayuda, me pedía socorro", aseguró la mujer. "Queremos que esté detenida hasta que llegué el momento del juicio", pidió la madre.

"También la seño Alicia sabía lo que pasaba y se calló. Además, la directora Karina no hizo nada. A nosotras nos están insultando y nos dicen que nos callemos", afirmó Blanco.

Otra de las denunciantes, Tamara Alejandra Bandeo, de 32 años, relató: "Mi hija de 4 me relató que en clase juegan con una pandereta y cuando Nancy la hace sonar, le baja los pantalones a unos nenes y toca sus 'campanitas'. También le pide a las chicas de la salita que le toquen los pechos mientras les hace cosquillas en la cola".

Las mujeres fueron desalojadas de la marcha este martes por la Policía.

Florencia Tamara Benítez, de 18 años, manifestó que su hijo de 3 le contó que "cuando le pedí a la seño que me limpiara la cola, ella lo hizo con su mano y no con papel. Yo le dije que así no se hacía, pero ella me hizo doler y me decía que era un 'terrible'".

También, Yesi Belén Gómez, de 30 años, amplío la causa iniciada por Joana Elizabeth Cejas en la Comisaría Nro. 2 de la Mujer y la Familia de La Unión: "Desde hacía un mes le tocaba la cola a su hermana, y esto me llamaba la atención. Sin embargo, cuando me enteré de todos los casos de abusos le pregunté y me confirmó que esta mujer le metía el dedo en el orificio de la cola y le daba cachetadas".

"¿Mami cuándo tenga 5 años te puedo ver las tetas? Porque la seño Nancy nos muestra las suyas", le dijo a Gómez su hijito de tan sólo 4 años.

Al momento, las mujeres piden desesperadamente a la Justicia que Nancy vaya a presa y que aparten de sus cargos tanto a la directora del colegio, Karina, como a la maestra Alicia, a quién los nenes contaron sobre los abusos. Además, este jueves a las 9 horas las mamás realizarán otra marcha frente al Jardín de Ezeiza.