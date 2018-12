El hecho ocurrió en un local situado en Av. Belgrano Sur. (Captura)

Una mujer de 48 años fue junto a su hija de 22 a comprar a una farmacia de Santiago del Estero y olvidó su celular sobre el mostrador del local. Una policía lo encontró y, sin ninguna intención de devolverlo, lo escondió en su uniforme y se lo llevó. El comprometedor hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio.

La víctima fue a comprar al local situado en la Av. Belgrano Sur y Juncal, olvidó su teléfono y fue a un bar situado a cinco cuadras de la farmacia. En ese momento, notó la ausencia del artefacto, regresó al negocio y pidió las imágenes captadas por las cámaras. Al revisarlas, se llevó una gran sorpresa: la ladrona era una policía.

La afectada llevó las escenas a la Comisaría N° 13, situada a una cuadra de la farmacia, y la denunció ante los policías. En el lugar, los efectivos le dieron la razón, le devolvieron el teléfono y le pidieron que no publique el video en las redes sociales.

Al principio, los policías se mostraron sorprendidos y luego de dos horas de procedimiento, manifestaron que la acusada "llevó el celular a una garita situada a diez cuadras del local para devolverlo".

Sin embargo, las imágenes muestran cómo la policía demoró en agarrar el celular y en lugar de avisar a algún empleado que se llevaría el teléfono a la comisaría, lo escondió en su uniforme. Instantes previos, el archivo muestra el momento en el que la clienta se olvida su celular.

Así una policía le robó el celular a una clienta en una farmacia de #SantiagoDelEstero pic.twitter.com/TV8Fzal7hB — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 26 de diciembre de 2018

Además, el esposo de la dueña del teléfono contó a Crónica: "Se lo robó. No tenía intención de devolverlo. Antes de ir a la comisaría, llamé al celular de mi mujer, mandé WhatApps pidiendo que lo devuelvan y me clavaron el visto. Mi esposa no tenía clave. También mandé mensajes de texto y no los respondieron".

Tras dar la explicación ante los efectivos, los policías reconocieron el robo y pidieron que no publiquen las imágenes. En tanto, las víctimas reclamaron: "Queremos que capaciten mejor a las personas que toman en la fuerza".