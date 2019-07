Una terrible situación de violencia en la que participaron alumnos y mayores "responsables" se registró a metros de un colegio situado en la localidad bonaerense de Trujui, partido de Moreno. Una mujer de 24 años vio que su hermana de 14 se estaba peleando brutalmente en la vía pública con una compañera de la misma edad y, en lugar de separarlas, se sumó a la trifulca y colaboró con la golpiza. El padre de la adolescente más afectada realizó la denuncia y exige una sanción por parte de la escuela. Testigos grabaron parte del salvaje suceso.

El hecho ocurrió en la puerta de la escuela secundaria N°37, situada en la calle Amundsen al 6691. Dos menores de 14 años comenzaron a discutir luego de salir de clases, por razones que aún se desconocen, y terminaron golpeandose mientras que sus compañeros, testigos de la situación, grababan, arengaban el suceso y pedían que "se peguen más fuerte".

La hermana mayor de una de las chicas, una mujer de 24 años, se acercó al lugar, advirtió la situación y, en lugar de invervenir en la pelea para separar a las estudiantes, decidió meterse propinandole una patada en el rostro a la alumna que estaba peleando con su familiar.

Uno de los compañeros de las menores llegó a grabar una parte de la trifulca. En las imágenes, puede verse como las dos chicas de 14 años comenzaron a golpearse hasta quedar tendidas en el piso. Luego, se revolcaron hasta llegar a la calle, donde continuaron con la pelea sin levantarse del piso.

El padre de la estudiante agredida por la joven mayor de edad, Sebastián de 34 años, aseguró que fue testigo de la situación y relató: "Esta mujer se metió en la pelea y empezó a golpear a mi nena. Le dio una patada en la cara y, luego, la agarró de los pelos y la arrastró por el piso. Era imposible separarlas. La dejaron en paz luego de pegarle por varios minutos. No tuve tiempo de discutir ni de pedir explicaciones, lleve a mi hija de inmediato a un hospital". La menor fue atendida en el centro de ojos de Ituzaingó.

Finalmente, reclamó: "Mi hija nunca tuvo un problema de este tipo, es una chica que no sale a ningún lado. Va a esa institución desde que es chiquita y nunca recibimos una sola queja. Fui a la escuela a reclamar por lo sucedido pero no me dan ninguna respuesta. No puedo mandar a mi hija al colegio, tengo mucho miedo que le pase algo. Dentro de la institución, puede ser golpeada por esta estudiante. Cuando sale, la pueden atacar sus familiares. No estamos tranquilos y ella necesita estudiar".

La chica sufrió lesiones en su rostro.