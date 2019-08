@melinardguez

Una nena de 7 años salvó a su madre de 25 de ser asesinada a golpes por su padre de 28, en su casa de José C. Paz. Pese a que la menor pudo intervenir en esta situación, las amenazas continúan y la vida de todas las mujeres de la familia corre peligro. El hombre, que tiene una orden de restricción, permanece libre y ya entró a la vivienda de la víctima en dos ocasiones esta semana.

Hace tres meses atrás, Abel Antonio Gonzáles le pegó por primera vez a su novia y, madre de sus tres hijas, María Belén Ruíz Díaz. A partir de esa situación de violencia, la víctima puso punto final a la relación que llevaban hace 9 años, realizó la denuncia policial y la Justicia designó una orden de restricción para el acusado.

Sin embargo, el pasado sábado, el agresor volvió a aparecer: violentó la puerta de su casa, situada en Magallanes y Tres de Febrero, la esperó sentado en un sillón y casi la asesina a golpes. La hija de 7 años de ambos presenció lo que estaba pasando y escapó de su casa para alertar a los vecinos. "Cuando él la escuchó gritando 'auxilio', dejó de pegarme. Corrió a agarrarla y le dijo que nos iba a matar a todas. Para ese entonces, los ciudadanos del barrio ya estaban alerta. Mi nena me salvó la vida", relató la damnificada a cronica.com.ar.

El acusado salió a buscar a su hija, que estaba junto a los vecinos, y se quedó con ellos para excusarse y no ser atrapado. Mientras, la víctima estaba inconciente tendida en el piso de su casa. Cuando recuperó sus fuerzas, salió a la calle y encontró a su ex hablando "como si nada hubiera pasado" con las personas que viven en la cuadra. "Salí totalmente golpeada, grité, les dije que me quiso matar. Un patrullero que justo pasó por el lugar vio la situación y Antonio se escapó. Hice la denuncia pero me dijeron que no podían hacer nada, que el delito es excarcelable", explicó.

El agresor pemanece libre y no para de atacar.

Durante la última semana, María fue víctima de dos situaciones de violencia más. El martes pasado, el acusado rompió la ventana de su casa e ingresó durante la madrugada, mientras ella estaba durmiendo, la amenazó de muerte nuevamente y escapó. Este viernes por la tarde, la mujer entró a su casa y la encontró totalmente revuelta. "No puedo vivir tranquila, vivo en una casa humilde de fácil acceso. Cambié la cerradura pero el se las rebusca para entrar igual. Tengo mucho miedo y nadie me ayuda. Están esperando que me maten", reclamó la afectada.

Algunas de las lesiones que sufrió la víctima.

La mujer fue agredida en varias ocasiones.

El desgarrador relato

"El día que me pegó por primera vez yo me asusté, me di cuenta que era un violento y que no es lo que yo quería para mi vida ni para la de mis hijas. Me separé, hice la denuncia de inmediato. Pensé que de esa forma iba a estar segura", relató María.

Sin embargo, un mes y medio después, la víctima abrió la puerta de su casa y se encontró con una imagen tétrica: su ex, el que la había golpeado, la estaba esperando sentado en el sillón de su vivienda. "Entré con mis tres hijas, lo vi y me horroricé. Al principio, se mostró calmado y pidió regresar. Me dijo que quería volver a vivir con mis hijas y necesitaba formar nuevamente una familia con nosotras. Le contesté que no íbamos a volver pero, que si quería, podíamos arreglar una forma para que él pueda ver a las nenas", contó.

"Cuando se dio cuenta que no lograba manipularme, se enfureció. Me agarró del cuello, me tiró contra el piso frente a mis hijas, me empezó a dar patadas en la cabeza. Yo le gritaba por favor que frene. Mientras, una de mis hijas, la más grande, se escapó por la parte de atrás de casa para pedir ayuda. Cuando mi ex escuchó los gritos de auxilio de la nena, paró de golpearme. La fue a buscar, la agarró del brazo y le dijo que nos iba a matar a todas. En ese momento, los vecinos ya estaban alerta. No me acuerdo más nada, quedé inconciente tirada en el piso en ese momento", continuó.

La víctima, luego de pasar varios minutos inconciente, se levantó y se asustó al ver que ninguna de sus hijas estaban junto a ella. Con sus últimas fuerzas, se dirigió a la puerta de la casa y vio a sus nenas, junto a su ex, hablando como si nada hubiera pasado con los vecinos.

"Me vieron con la cara destrozada, les dije que casi me mata pero, no reaccionaron, se quedaron mirandome. En ese momento, pasó una patrulla y él escapó. Hice la denuncia y me dijeron que el delito no era excarcelable. A partir de ese día hasta hoy, ya apareció dos veces. Sé que puede volver, por eso, tengo mucho miedo por mí y por mis hijas. Recurro a los medios porque ya no sé qué hacer. Es la única solución que encuentro, no puedo vivir así. Necesito ayuda, no quiero que me maten", aseguró.

La denuncia fue realizada en la Comisaría de la Mujer de José C. Paz. La primera orden de restricción, que se vence el 3 de septiembre, fue otorgada por la doctora Liliana Saway, a cargo del Juzago de Paz de la localidad mencionada.