Elias de 59 años junto a Dora de 49 en Navidad.

Un hombre de 59 años fue denunciado por violencia de género luego de reventarle un plato en la cabeza a su pareja de 49 en su vivienda de Bariloche. El acusado golpeó a la mujer y a los hijos en reiteradas ocasiones. La víctima se recuperó en el hospital y el agresor sigue viviendo bajo el mismo techo que ella.

Elias Joselia de 59 años llegó borracho a su casa, se enojó porque su pareja cocinó sopa en lugar de carne, le reventó un plato en la cabeza y, al verla tirada en el piso, intentó propinarle una golpiza. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Dora logró escapar del agresor porque "sentía que la iba a matar", según relató la mujer a Crónica.

El hecho ocurrió el último martes por la tarde en una vivienda situada en las calles Onelli y Arrayanes. "Cuando me rompió el plato en la cabeza, sentí que me iba a caer. Empecé a tambalearme. Sin embargo, si quedaba inmóvil, él me iba a pegar hasta matarme", manifestó la víctima.

"Logré agarrar mi celular y me escapé. Los vecinos me vieron herida, gritando y corriendo. En lugar de ayudarme, les pareció tan normal la situación que pasaron por al lado mío, me ignoraron y a él lo saludaron", agregó.

Tras sobrevivir al último ataque, la mujer fue asistida en el hospital zonal Bariloche y denunció al hombre ante la justicia. Luego, volvió a su hogar, donde continúa viviendo con el agresor.

"La situación que viví estos últimos días, la viví toda mi vida. Cuando recuerdo sus maltratos, no puedo parar de llorar. Lo perdoné, pasan los meses y vuelve a lo mismo. Siempre fue así", sentenció.

En tanto, el hijo de la víctima, Daniel de 22 años, ratificó a nuestro medio la situación: "Viven juntos hace 30 años. Él siempre fue violento con mi mamá, con mis hermanos y conmigo. Antes tenía un arma y nos amenazaba".

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año.