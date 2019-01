El local está situado local situado en la calle 4 y 113.

Un panadero de 65 años se enteró que su empleada de 20 había comenzado una nueva relación, la increpó, la torturó e intentó abusar sexualmente de ella instantes después de cerrar la persiana del local situado en la calle 4 y 113 de Berazategui. El negocio habría cambiado de dueño. Familiares de la víctima escracharon el lugar.

La joven de 20 años, quien trabajó en el lugar durante un año, manifestó a Crónica: "A veces, me decía que estaba enamorado de mí. Otras, me decía que era una puta. En una ocasión, me dio un cachetazo. Sin embargo, nunca había sido víctima de un hecho tan grave como el último. Se enojó cuando le dije que me había puesto de novia".

"Eran las ocho y media de la noche, hora de cerrar el local, estábamos solos. Tras cerrar la persiana, me pidió que vaya al fondo del negocio y me negué. En ese momento, me empujó y me llevó a la cocina. En medio del forcejeo, me mordió y me tiró contra la mesa en la que se hace el pan. Allí, me sacó el pantalón y me rompió la bombacha. Intentó violarme y ahorcarme", detalló.

El hombre la golpeó brutalmente.

El cuerpo de la víctima presenta hematomas.

Agregó: "Logré calmar la situación. Como todos los días, me llevó hasta mi casa. Yo no sabía que hacer ni como reaccionar. En el viaje, me pidió que no cuente la situación y me hablaba como si nada hubiese pasado. Hay algunos vecinos que no me creen y dicen que el hombre es muy amable".

Familiares la víctima fueron a buscar al acusado al negocio, situado en de la ciudad bonaerense de Berazategui, y se encontraron con un cartel que informaba que el local había cambiado de dueño. En ese momento, escracharon la persiana y escribieron "abusador hdp" con aerosol. La denuncia fue realizada en la Comisaría de la Familia y la Mujer de la ciudad bonaerense de Berazategui.

Vecinos y allegados a la víctima realizarán una marcha desde la Avenida Calchaqui y Calle 5 hasta la panadería reclamando Justicia.