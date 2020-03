Un joven de 29 años, que rescata gatos hace 11, denunció que su vecino atrae a los felinos con comida, les pega con un palo en la medianera para tirarlos hacia su patio y se los da de comer a su perra, un pastór alemán que debora a los mininos cuando impactan contra el suelo de su vivienda, situada en la localidad bonaerense de Merlo. Hay otros vecinos afectados.

Según relató Federico, quien vive en la calle Zunda entre Curie y Virrey del Pino, sus vecinos construyeron una pared que quedó a la altura de su casa y, desde que terminaron la edificación, colocan comida de gato en la medianera para atraer a los animales. "Ponen alimento en la medianera y cuando mis mascotas llegan a ese lugar, les pegan con un palo y las tiran al patio de ellos, donde espera una perra de raza pastor alemán que se las debora", relató horrorizado.

Continuó: "Tenía 25 gatas y ya desaparecieron 10. De casualidad, miré al patio del vecino y encontré el cadáver de una de ellas. Ahí descubrí lo que estaba pasando y fui a increpar a ese hombre. Cuando lo encontré, se rió en mi cara y me dijo que si me acercó otra vez, me va a volar la cabeza de un disparo".

Federico rescata gatos hace 11 años.

Agregó que "la mujer que vive con el agresor intentó calmar la situación y me dijo que era la perra quien estaba matando gatos. Me indigné aún más, ella también sabía lo que estaba pasando con mis gatos y nunca me avisó. Me avisa después de la muerte de diez gatos".

Federico vive en su vivienda situada en la calle Zunda desde que tiene seis años y comparte su hogar con su madre y con los otros 15 gatos que sobrevivieron a la masacre. Al concluir su relato, expresó que está "más que dolido" con la situación y reclamó que el acusado nunca le devolvió los cuerpos de sus mascotas.

Al hacer la denuncia a través de Facebook, otra vecina se contactó con la víctima y aseguró que ese mismo hombre envenenó a su perro en épocas navideñas.