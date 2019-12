Un ex policía de 46 años y otras dos mujeres, viudas de policías, fueron detenidos frente la Casa de Gobierno de Tucumán cuando reclamaban que "no cobran sueldos ni licencias hace más de 11 meses".

En diálogo con cronica.com.ar, Vanesa Mercado, la esposa del arrestado, reveló que el hombre fue despedido de su cargo hace tres años porque le donó un riñón a su hijo. "A mi hijo le hicieron un transplante renal, mi marido fue el donante".

Hace mucho tiempo que vienen reclamando, pero la última vez terminó de una forma diferente. Cuatro de las personas que se manifestaban terminaron detenidas. "Las sacaron como si fueran delincuentes y las agredieron", relató la mujer.

Y continuó: "Ya no tenemos recursos económicos, no tenemos cómo subsistir. Ya vendimos todo en nuestra casa para poder vivir". De acuerdo con su testimonio, "mucha gente está en la misma situación, sin poder cobrar" pero las personas "no reclaman por temor".

"Estamos re mal por no tener una respuesta", sostuvo, a la vez que agregó: "Pero tenemos que seguir reclamando por lo que nos corresponde. Necesitamos que nos paguen para poder vivir".

Sobre el momento de la detención, Mercado contó que "hubo maltrato por los custodios, amenazas y persecución". La esposa del ex policía fue a la Comisaría Primera en busca de justicia, pero sin embargo todavía no consiguió ninguna m edida.