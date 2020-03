En medio de la alerta y la desesperación por el coronavirus que ya dejó un saldo de dos muertos en Argentina, el dueño de un negocio de productos de limpieza y perfumería de San Francisco Solano denunció a Crónica que sufrió cuatro robos en el local durante el último mes y aseguró que los delincuentes se llevan "canastos llenos de productos, entre ellos, alcohol en gel".

Los reiterados asaltos se registraron en un local situado en la avenida Teniente General Donato Álvarez 850. El último de los cuatro robos ocurrió el miércoles durante la madrugada, cuando tres delincuentes se acercaron al negocio, levantaron la persiana y dos de ellos hicieron de campana mientras el restante concretaba el delito.

Vecinos escucharon los fuertes ruidos del robo y, de inmediato, decidieron espantarlos a los gritos. Luego, le avisaron lo sucedido al dueño del local a través del grupo de WhatsApp del barrio. "Hice modificaciones en la persiana tres veces. Puse nuevas trabas y candadanos pero no sirve, siguen entrando de la misma forma, ya no sé qué más hacer. Ésta vez, puse cámaras de seguridad dentro del negocio para poder identificar sus rostros. Parece que son chicos que viven por la zona", relató Juan, el propietario.

Luego, continuó: "Le avisé a los vecinos para que estén alertas y hice la denuncia en la comisaría. Sin embargo, nadie hace nada, nadie me ayuda y a mi me siguen robando. No sé cómo manejarme en ésta situación porque es la primera vez que me pasa. Tengo el negocio hace tres años y jamás me pasó algo así".

Según detalló la víctima, es poco el dinero que los ladrones logran llevarse y, en general, suelen cargar canastos enteros de productos de higiene y de limpieza. Al darse cuenta que uno de esos artículos es el codiciado alcohol en gel debido a la pandemia que ya llegó a Argentina, el comerciante relacionó los reiterados robos con la escasez de estos recursos.

"No creo que los utilicen para usarlos ellos mismos. Sé que éstos productos están siendo muy codiciados éste último tiempo y seguramente los usen para venderlos. Nos quedamos sin stock para la gente por éstos delincuentes que no paran de entrar a mi negocio y nadie nos ayuda", agregó la víctima al concluir con su relato.

Ya son 34 las personas que contrajeron la enfermedad en el país, de las cuales dos fallecieron. Del total de personas infectadas, una de ellas, un hombre de 64 años, falleció en el Hospital Argerich el último 7 de marzo, mientras que en la provincia de Chaco, murió un hombre de 61 años, que se convirtió en la segunda víctima fatal desde que el Covid -19 ingresó a la Argentina.