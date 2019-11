@melinardguez

Una nena de 5 años fue abusada sexualmente por un hombre de 39, vecino y amigo de su familia, durante una madrugada en su vivienda situada en el partido bonaerense de Moreno. Pese a que la menor se animó a hablar y los familiares realizaron la denuncia, el acusado fue liberado a las pocas horas de ser detenido.

Allegados a la víctima se manifestaron en las calles, escracharon la fachada de la casa del hombre y piden justicia desesperados.

El tremendo suceso ocurrió durante la madrugada, cuando la madre de la menor fue a buscar a su pareja y padrastro de sus hijos a una cancha de fútbol barrial, situada a cuatro cuadras de su casa. En ese momento, el acusado advirtió que sus vecinos habían dejado solos a los cinco hermanitos e irrumpió en la vivienda de la calle Shakespeare al 2200.

Minutos después, la madre de los cinco hermanitos menores de edad, la víctima de 5, uno de 8, otro de 3 y dos bebés de un año, regresó a su hogar y vio la puerta abierta de su casa. Al ingresar desesperada para averigüar qué había pasado, encontró a su hijita de 5 años llorando desconsolada.

"Vino Wilson, el vecino que es amigo de papá, lo estaba buscando y como no lo encontró, se fue", explicó la menor a su mamá, tras ser amenazada por el acusado que la abusó. Esas palabras calmaron a la mujer y, por lo tanto, la llevó a su cama y se fue a dormir sin sospechar el calvario que había vivido la pequeña instantes previos.

Al otro día, la nena volvió a quebrar en llanto pero, en esta ocasión, se animó a revelar lo que había sucedido. "Ayer Wilson entró a mi pieza y empezó a tocar mis partes. Yo me di cuenta y abrí los ojos. Cuando lo vi, él me tapó la boca, me sacó el pantalón y comenzó a manosear mi vagina. Luego, me sacó de la cama y me llevó a la tuya. Ahí, siguió tocandome. En un momento, sintió un ruido extraño, se asustó y escapó. A los pocos minutos, llegaste vos", confesó la menor.

De inmediato, su madre fue a realizar la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Menor de Moreno para exigir justicia. Luego de un reclamo de un grupo de vecinos que se manifestaron en las calles, autoridades policiales procedieron a la detención del acusado. Sin embargo, a las pocas horas decidieron dejarlo en libertad.

"Nos manifestamos en las calles y lo fuimos a buscar a su casa pero no lo encontramos. Su familia lo ayudó a escaparse. Juntó sus pertenencias y se dio a la fuga. Mi sobrina se animó a hablar y denunciamos de inmediato como corresponde pero la Justicia lo dejó libre y cualquier nena puede ser la próxima víctima de este hombre", dijo Andrea, de 24 años, tía de la menor, en diálogo con Crónica.

Al concluir, manifestó: "Escrachamos su vivienda y le escribimos la palabra 'violador' con aerosol. Si los policías no se encargan de hacer justicia, nosotros tenemos que advertirle a la gente la clase de persona que es. Este tipo no tiene que lastimar a nadie más, tenemos que proteger a nuestros chicos".