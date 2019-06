Un conductor de Uber fue denunciado por abandonar en medio de la calle a un hombre que sufrió convulsiones dentro de su unidad, en la localidad bonaerense de Florida. La víctima fue hallada por policías tirada en la calle en estado de inconsciencia y fue trasladada de inmediato al hospital de Vicente López.

Ezequiel Mercuri, de 30 años, sufre epilepsia desde que tenía 12. El último sábado, el día del diluvio, estaba en la casa de su novia y decidió ir en Uber al trabajo, una pizzería situada en Olivos. En medio del viaje, sufrió un ataque de epilepsia. "Llegamos a la calle España y Melo y, a partir de ahí, no me acuerdo nada más. 40 minutos después me desperté todo mojado tirado en Vergara y Liniers", dijo a cronica.com.ar.

La situación pudo esclarecerse ya que un testigo vio la secuencia, se acercó a ayudar al afectado de inmediato y no dudó en llamar a la policía y a una ambulancia. "El conductor de un auto se bajó del vehículo, sacó a una persona como si estuviera muerta, la apoyó en el cordón, se volvió a subir al coche y se escapó", relató.

En tanto, la víctima agregó: "En lugar de dejarme en el lugar donde me vino a buscar, en la puerta de mi destino o o llevarme a un hospital, me abandonó en una esquina. No hizo ni lo mínimo, me descartó del auto y se fue. Esta persona no puede estar ofreciendo un servicio al público".

"Se me mojaron los papeles del banco y desaparecieron las llaves que tenía dentro de mi mochila. No sé si me las robaron o qué pasó. Solo sé que me faltaban cosas y que me desperté lleno de moretones y chichones", detalló.

Su hermana, Gabriela, también se refirió al episodio y expresó: "Tengo mucha importencia y bronca. Queremos hacerlo público para que esto no vuelva a suceder. Afortunadamente, mi hermano está bien a pesar de todo lo ocurrido".

La víctima expresó que no realizó la denuncia en la comisaría y explicó: "En este país, esas cosas no sirven de nada". En cuanto a la acusación realizada contra Uber, aseguró que desde la aplicación todavía no le brindaron ninguna solución. "Nos contestan pero nos esquivan", expresó.

Desde Uber informaron que recibieron una "notificación sobre un incidente durante su viaje", agregaron que "el equipo correspondiente está trabajando para esclarecer la situación" y prmetieron ponerse en conctacto con la víctima a la brevedad.

El afectado denunció que su chofer, en la cuenta de la aplicación, figura como Alberto Dario, quien tiene una calificación positiva de 4.91 y brinda el servicio desde hace un año.