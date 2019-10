Un joven de 29 años, que padece un retraso mental, fue secuestrado por un grupo de jóvenes que lo metieron en una camioneta, lo torturaron e intentaron violarlo en una vivienda situada en la ciudad bonaerense de Pontevedra. "Mi hermano tiene la mentalidad de un nene de 10 años, conoció a un delincuente que se aprovecha de él y lo manda a robar. Creemos que este ladrón está implicado en lo sucedido", dijo la hermana de la víctima a Crónica. No hay detenidos por el hecho.

El tremendo suceso ocurrió este viernes por la tarde cuando el joven fue raptado por seis hombres y una mujer que circulaban en una camioneta. Tras realizar un breve trayecto, lo llevaron a una casa donde grabaron cómo lo sometían a todo tipo de torturas. Horas más tarde, la víctima logró escaparse, su hermana lo encontró ensangrentado cerca de su casa situada en Marcos Paz y lo trasladó de urgencia al hospital local.

"Encontré a mi hermano moribundo, casi arrastrándose por el suelo y lo llevé al hospital, donde constataron sus lesiones. Al ver que tenía cortes en la cabeza, intentaron coserlo pero no pudieron porque estos salvajes pusieron pegamento dentro de sus heridas", dijo la hermana de la víctima, Micaela, de 22 años.

Presentaba diversos cortes en su cabeza.

Agregó: "Mientras que estaba cuidando a mi hermano, una amiga me mandó un video a través de WhatsApp que le había llegado por parte de una vecina, era un video viral. Cuando lo abrí, observé a mi hermano siendo torturado por un grupo de jóvenes que no muestran la cara. Me volví loca, me llené de impotencia".

El archivo muestra cómo este joven permanece inmovilizado sentado en una silla donde un grupo de pervertidos se burla de su condición e intentan dañarlo con un cuchillo mientras la víctima suplica que no la lastimen. "Cortale el brazo, dale", se escucha decir a uno de los acusados.

Una vez que la víctima recuperó el aliento, pudo relatarle el calvario a su hermana. "Me dijo que una camioneta se frenó al lado de él, un tipo salió del vehículo, lo apuntó con un arma y lo obligó a subirse. Cuando llegaron a esa casa, le dieron puñaladas en la cabeza, en las manos y en sus dedos. Tiene toda su cabeza acuchillada, le quemaron el cuerpo cabelludo porque le pusieron un pegamento dentro de sus heridas", relató la joven.

Continuó: "Tenía toda la espalda golpeada y la cola también. Cuando vi esos moretones le pregunté si había sido abusado. Efectivamente me dijo que intentaron violarlo pero que logró evitarlo. Tiene mucho miedo, está asustado y no recibimos ayuda de nadie".

Al concluir, adjudicó el hecho a un allegado de su hermano: "Ese día por la mañana se encontró con un amigo que se aprovechaba de él para mandarlo a robar. Siempre supo cómo manejarlo porque mi hermano tiene la mente de un nene de 10 años. Creemos que ese chico tuvo algo que ver e, incluso, una de las voces que se escuchan en el video suponemos que pertenece a ese joven. Queremos que el hecho se investigue y que se haga justicia".