Yamila está viva de milagro. Lo dice con una voz baja y pausada. A veces se quiebra, se queda callada, pero sigue. Cuenta que lleva en su cuerpo las cicatrices de 15 puñaladas que le asestó su ex pareja Julio Ernesto Gutiérrez, un ex soldado que había pedido la baja del Ejército Argentino. Él la atacó delante de la hija de ambos, de 11 años. Estuvo casi dos semanas internada, al borde de la muerte, pero sobrevivió. "Si sufrís violencia de género, pedí ayuda, habla con un amigo o tu familia. Te puede destruir la vida, como me pasó a mí", resalta a cronica.com.ar.

El intento de femicidio de Yamila, de 27 años y madre de tres hijos de 10, 11 y 4 años, ocurrió el último sábado 5 de marzo pero su rostro comenzó a publicarse en los portales del país días después, cuando miles de mujeres volvieron a salir a las calles al grito de "Ni Una Menos".

Fuentes policiales y judiciales indicaron que el ataque ocurrió cerca de las 21.40 en la casa donde convivía la víctima con Gutiérrez, en Pirovano al 1300, en la localidad de Villa Trujui, al oeste del conurbano bonaerense. "Me acuerdo de todo hasta que me trasladaron y perdí la noción del tiempo", dice ella, quien declaró hace algunos días a través de videollamada ante la fiscal Carina Saucedo, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Moreno, que interviene en la causa por “femicidio en grado de tentativa”.

Julio Ernesto Gutiérrez, de 27 años, está detenido por el intento de femicidio de su ex.

Al recordar ese sábado, Yamila explica que todo parecía normal para la pareja. Ella había ido a trabajar y Gutiérrez se quedaba en su casa porque estaba desocupado. Habían intercambiado mensajes por WhatsApp e incluso habían hecho planes para salir a cenar. Todo cambió cuando fue a buscarla a la salida del supermercado, donde ella era cajera: "Estaba raro, tenía otra cara. En el camino me decía cosas".

"Todos los días me acompañaba y me iba a buscar a mi trabajo. Llegamos a casa, él seguía diciéndome que yo no le contestaba porque seguro estaba con otro. En un momento, me cansé y le dije 'si vos pensás que estoy con otro, pénsalo'. Con eso se volvió loco, fue a la cocina, regresó con un cuchillo, lo miré y no le hice caso. No pensé que fuera hacerlo de verdad", dice Yamilia, conmocionada.

Y continúa: "Cuando siento la primera puñalada en la panza, me quedé sorprendida. Me dio tres en el abdomen. Estaba mi hija jugando en el piso, la corrí porque lo primero que pensé es que no quería que la lastime. Me agarra de los pelos y me arrastra por un pasillo".

Las primeras precisiones del intento de femicidio hacen referencia a que el suegro de Yamila fue quien intervino para que él no la matara. Ella recordó que fue su ex pareja quien llamó al hombre, que vivía en el mismo terreno que ellos, y le dijo que él la había atacado por que "lo engañó".

"Desde la puerta de su casa, el padre miraba. Me dio dos puñaladas más en la costilla y en la espalda. Ahí el padre lo agarró de los brazos y lo sostiene", detalla la mujer. Tras la última puñalada, "la más profunda", considera Yamila, Gutiérrez reaccionó. "Le dijo al padre 'mirá, se está muriendo', ahí el hombre se fue, dijo que iba a buscar un remís para llevarme y no vino más", lamenta.

Lo último que recuerda es que estaba desangrándose delante de la mirada de la familia de su ex: "Ninguno de ellos venía a fijarse si estaba bien, si necesitaba algo. Estaban más preocupados por limpiar la sangre. Me levanté con la última fuerza que me quedaba, quería salir afuera a pedir ayuda, no llegué, me acosté en la cama boca abajo y ahí quedé. Sólo escuchaba voces".

Asegura que quien la salvó realmente fue un vecino que llamó a la Policía. "Bendito sea porque si él no lo hubiese hecho, ahora no la podría contar", destaca.

Las cicatrices de la violencia machista

"Mi vida es complicada, no estoy bien física y psicológicamente. Hay momentos que estoy mal, tienen que estar asistiéndome. Hay otros que siento mucho dolor y tienen que ayudarme. Me pongo a pensar qué hice para merecer esto, no me explico qué pasó", expresa. Convivió con su ex durante 12 años y tuvieron tres hijos. En estos días, prepara todo para festejar los 12 años de su nena y los 5 de su hijo, que cumplen el mismo día, el próximo 27 de marzo.

Al recordar su vida con Gutiérrez, asegura que él "consumía alcohol, se ponía violento, rompía todo y buscaba pelea con su padre y su hermano". "Me quería pegar. Nunca lo denuncié porque lo quería, después me daba lastima y no quería dañarlo. Por una u otra cosa siempre terminaba justificándolo y no pedía ayuda", dice.

Las cicatrices que lleva Yamila en el abdomen.

Tras el ataque que casi termina con su vida, su hija, testigo de lo ocurrido, está con asistencia psicólogica y médica. Ella también. Uno de sus pulmones quedó dañado, a veces le cuesta respirar, pero va a mejorar con medicación. El daño más grande, más allá de las cicatrices, es psicológico.

"Mi proyecto de vida es estar bien, tranquila, poder recuperarme bien y conseguir un trabajo estable. Toda mi vida fui independiente y quise tener lo mío. No quiero depender de nadie. Necesito estar bien emocionalmente para seguir adelante con mis hijos", sostiene.

Yamila recibió tres puñaladas en la espalda.

Gutiérrez estuvo prófugo durante un día hasta que finalmente se entregó. "Está detenido en una comisaría. Quiero pensar que la Justicia es justa y le va a dar la condena como corresponde. A él y a sus cómplices", pide Yamila, quien asegura que una dependencia policial no es lugar para su ex: "Lo tienen como un delincuente común, pero él no es eso, es un asesino. Tendría que estar en un penal y en una cárcel".

La ayuda que le salvó la vida

Cuando despertó en Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde estuvo internada un poco más de dos semanas, Yamila sintió que no tenía más nada que hacer en Buenos Aires. Con sus hijos y su familia, decidió irse a vivir otro lugar, donde su comunidad la recibió con los brazos abiertos. "Estoy tranquila y me siento protegida por el pueblo que me brindó todo el apoyo, desde la intendencia hasta los vecinos", dice.

"Me dieron el alta y enseguida me vine para acá. La gente se solidarizó conmigo, hicieron una colecta, donaciones y vendieron rifas para que me venga para acá. Quiero agradecerles a ellos que me ayudaron un montón para que yo me pueda ir con mis hijos. Lo poco que tenía me lo traje", señala, al tiempo que agradece también la gestión de las áreas de Género y Desarrollo Social del municipio de Moreno que la ayudaron con los pasajes.

Yamila estuvo internada durante más de dos semanas.

Yamila reconoce que es una sobreviviente. "A las mujeres y hombres que sufren violencia de género, pidan ayuda. No tengan miedo, que huyan de eso. A veces, una dice 'es celoso porque me quiere', es mentira. Con el tiempo crece y termina en algo peor. Mi consejo es que busquen ayuda, que hablen con un amigo o la familia. Arranca con un grito, un cachetazo, y te termina destruyendo, como hicieron conmigo", concluye.

Líneas de ayuda para víctimas de violencia de género

Al 144 pueden llamar la mujer que esta en situación de la violencia o sus familiares, conocidos/as o amigos/as para recibir asesoramiento y contención.

Para situaciones de emergencia, las llamadas deben dirigirse al número 911. Como primera medida siempre debés mantenerte a resguardo, luego llamá al 911, y procurá brindar al operador que te atiende la dirección del lugar donde te encontrás lo mas exacto posible. Si sos testigo de un caso de violencia, brindar descripción del agresor o vestimenta, sobre todo en calles o avenidas muy transitada, si interviene un auto, observar el vehículo en que se movilizan, color y patente del mismo.